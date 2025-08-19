Conduce por Santander sin carné y con las ventanillas traseras rotas

Denunciados cuatro locales hosteleros por incumplir la normativa y un hombre por beber en la calle

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha sorprendido esta madrugada a un varón de 52 años circulando sin carné por la capital cántabra y con las ventanillas traseras de su vehículo rotas.

Los hechos ocurrieron sobre la 1.20 de este martes cuando agentes de Policía observaron a este conductor circulando y realizando una maniobra de cambio de sentido. Fue entonces cuando apreciaron que el vehículo tenía ambas ventanillas traseras fracturadas.

Los policías locales, a requerimiento de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, le dieron el alto en la calle Honduras y le solicitaron la documentación.

Una vez identificado, se comprobó que le constaba ya cumplida una pérdida de vigencia del permiso de conducción por pérdida total de puntos asignados y que no tenía realizado el curso de sensibilización y reeducación vial para recuperarlo.

Por ello, se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso, ha informado en un comunicado la Policía Local.

OTROS SUCESOS

Ademas, durante esta noche, la Policía Local ha denunciado a cuatro negocios hosteleros de la ciudad por distintos incumplimientos de la normativa, como tener cocina o reproducir música sin autorización; tener las puertas abiertas y molestar al vecindario, o no presentar la licencia de apertura.

También esta madrugada un hombre de 45 años ha sido denunciado en la calle Marqués de la Hermida por beber en la calle.

En otro orden de cosas, en las últimas horas han resultado heridos dos motoristas --un hombre de 37 años y una mujer de 55-- en sendas caídas.