Un conductor de 28 años triplica la tasa de alcohol tras chocar contra la terraza de un local y darse a la fuga

Otro, de 32, la triplica tras ser interceptado por marcharse de una gasolinera sin pagar

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 28 años ha triplicado esta madrugada la tasa permitida de alcohol tras chocar contra la terraza de un establecimiento hostelero de Santander y darse a la fuga.

El accidente tuvo lugar a las 3.55 de la madrugada, cuando el coche se salió de la vía en la calle San Fernando y colisionó contra los elementos de la terraza, causando daños materiales.

Tras darse a la fuga, miembros de la Unidad de Atestados de la Policía Local interceptaron al conductor en la calle Segundo López Vélez, donde le hicieron la prueba de alcoholemia, en la que superó en más del triple la tasa permitida.

Así, instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial --por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas--. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojáiz.

La Policía Local también instruyó diligencias como investigado no detenido este domingo a otro conductor por triplicar la tasa de alcohol, en su caso interceptado tras no pagar el repostaje en una gasolinera.

Los agentes lo localizaron a las 10.50 horas en la calle República Checa y, a requerimiento de la Policía Nacional, pidieron al conductor, de 32 años, que hiciera la prueba de alcoholemia., solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia. Su vehículo también fue retirado por una grúa.

Durante el fin de semana, la Policía Local ha establecido varios dispositivos de los que han derivado 13 denuncias por conducir con el móvil en la mano, 18 por tener la ITV caducada, 4 denuncias por carecer de seguro, 3 por carecer de algún tipo de documentación, 3 por circular sin el cinturón de seguridad y 1 por circular en patinete eléctrico por la acera.