Un conductor de 88 años que triplicaba la alcoholemia atraviesa una glorieta y choca contra un turismo

Otro conductor ha sido sorprendido circulando sin carné y ha dado positivo en THC

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander investiga a un conductor de 88 años por triplicar la tasa permitida de alcohol y por falta de respeto a los agentes. El hombre atravesó una glorieta y chocó contra un vehículo, cuyo conductor resultó herido leve.

Los hechos se produjeron sobre las 17.30 horas de este lunes en la rotonda de la avenida de la Constitución, confluencia con Antonio de la Dehesa, cuando un turismo, tras salirse de la vía, atravesó la isleta situada en el acceso a la glorieta donde derribó una señal vertical y colisionó contra un vehículo que se encontraba detenido cediendo el paso.

Seguidamente, dio un volantazo y volvió a la rotonda, atravesándola por la zona ajardinada, para quedar finalmente detenido en la otra parte de la glorieta.

Como consecuencia del siniestro se ocasionaron daños materiales y resultó herido leve el conductor del segundo vehículo mencionado, de 56 años, quien fue atendido en el lugar por una ambulancia del 061, si bien no fue necesario su traslado a un centro sanitario.

La Unidad de Atestados solicitó la realización de la prueba de la alcoholemia al conductor que se salió de la vía, que resultó positiva al superar en más del triple la tasa permitida de alcohol.

Por este motivo se han instruido diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

También fue denunciado en base a la Ley 4/2015, por falta de respeto y consideración a agente de la autoridad.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.

CONDUCTOR SIN CARNÉ Y POSITIVO EN THC

Por otra parte, sobre las 20.35 horas de este lunes, en la calle Honduras, miembros de la Policía local, durante un control preventivo, solicitaron la documentación al conductor de una furgoneta, de 28 años.

Una vez identificado se comprobó que carecía del preceptivo permiso de conducción por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir.

También realizó la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, en la que arrojó un resultado positivo en THC, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo.