La consejera de Economía afirma que en abril de 2021 se remitió a Cantur una auditoria y además hay dos "en ejecución"

Afirma que no se publican por "confidencialidad" pero añade que las "comisiones parlamentarias de investigación" sí pueden acceder a ellas

SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, María Sánchez (PSOE), ha dado a conocer que en abril de 2021 se remitió a Cantur la auditoria que, sobre contratación en esta empresa pública, y correspondiente a 2019, realizó la Intervención de la comunidad autónoma y ha indicado que hay otras dos sobre recursos humanos "en ejecución".

Además, ha señalado que estas auditorias no son públicas por cuestiones de "confidencialidad" recogidas en la Ley de Finanzas de Cantabria.

Así lo ha indicado este lunes en el Pleno la socialista a preguntas de Vox, que ha preguntado a Sánchez por estas auditorias, incluidas en los Planes anuales de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y otras actuaciones de control.

Vox sostiene que en Cantur, según estos planes, se deberían haber realizado auditorias sobre el área de contratación, correspondiente al ejercicio de 2019, y también sobre la parte de recursos humanos de 2019 y 2020.

También el pasado 7 de febrero el consejero de Industria y Turismo y presidente del Consejo de Administración de Cantur, Javier López Marcano, habló en el Pleno sobre posibles auditorias a Cantur tras ser acusado de mantenerlas guardadas "en los cajones".

"No ha llegado ninguna", dijo el regionalista, que afirmó que sería "el primero" en tomar medidas para adoptar las recomendaciones de ésta. En esa misma línea, aseguró desconocer lo que había en los cajones de su despacho o incluso no saber ni siquiera si los tenía.

Este lunes la consejera de Economía ha señalado que la auditoria sobre contratación correspondiente al ejercicio 2019 ya finalizó y se envió a Cantur en abril de 2021.

Respecto a las auditorias sobre recursos humanos en esta sociedad pública, correspondientes a los ejercicios de 2019 y 2020, incluidos en los planes de control financiero de 2020 y 2021, respectivamente, ambas están "fase de ejecución por parte de la Intervención General", por lo que --ha dicho-- "resulta imposible hacérselas llegar a Cantur".

Cuestionada por los motivos por los que las auditorias no son públicas y no han sido remitidas al Parlamento, ha citado que en un artículo de la Ley de Finanzas de Cantabria en la que se establece que "los funcionarios que desempeñan las funciones de control, deberán guardar la confidencialidad y el secreto respecto a los asuntos que conozcan por razón de su trabajo".

"Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones solo podrán utilizarse para los fines del control y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o delito", ha continuado Sánchez, que ha aclarado que las "comisiones parlamentarias de investigación" sí podrán tener acceso a esta información en los términos legalmente establecidos.

En los otros casos en los que proceda el legal acceso, la solicitud de los mismos debe dirigirse a sus destinatarios.

Tras esta respuesta de la consejera, el portavoz de Vox ha afirmado que "no hay absolutamente ninguna razón" para que esas auditorias no sean públicas, por lo que afirma que las ya ejecutadas --la de contratación de 2019-- deben ponerse a disposición del Parlamento, algo que no se ha hecho.

Y ha señalado que "no se explica" que haya dos auditorias sobre recursos humanos relativas a 2019 y 2020, e incluidas en los planes de 2020 y 2021, que no se hayan concluido. "No me creo que los funcionarios del Gobierno de Cantabria, de capacidad probada, no las hayan realizado", ha señalado Palacio, que se ha preguntado si algún responsable político que está "retrasando conscientemente" la finalización, con su firma, de ese informe para "ocultar" esa información. "Es más preocupante lo que me está contando que lo que yo pensaba", ha concluido Palacio.

PRC Y PSOE DICEN 'NO' A OTRA INICIATIVA DE LA OPOSICIÓN SOBRE CANTUR

También, en relación con Cantur, el Pleno ha rechazado este lunes, por el voto en contra de PRC y PSOE, una iniciativa, también de Vox, que, entre otros puntos, pedía que en un máximo de tres meses, y con acuerdo del comité, Cantur tenga publicada, con el acuerdo del comité, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y que antes de finalizar 2022, estuviera el nuevo convenio colectivo y entrara en vigor al finalizar este ejercicio.

En ella, que ha sido apoyada por los otros dos partidos de la oposición (PP y Cs), se planteaban también medidas para que haya más "transparencia" en las convocatorias de empleo de la sociedad pública y se pedía que se regularan, junto con los representantes de los trabajadores, los criterios generales sobre contratación, con el fin de que los procesos selectivos de personal sean "más justos, transparentes y menos arbitrarios".

La oposición ha insistido en que en los procesos de contratación y selección en Cantur no se está cumpliendo con la legalidad vigente y ha vuelto a hablar de "discreccionalidad" y "corrupción de baja intensidad" en la que se "colocan a amiguetes y afiliados". Además, ha recordado que la Justicia ha anulado la selección de 5 personas para Cantur porque no el proceso seguido para ello no había cumplido con la legalidad y han alertado de que a esta sentencia, recurrida por el Gobierno, pueden seguirle otras más.

Por su parte, PRC y PSOE consideran que esta nueva iniciativa sobre esta empresa pública solo busca seguir generando "ruido político" y "robar la presunción de inocencia" en relación a los procedimientos en esta sociedad pública. Además, sostienen que el tema está ya "suficientemente tratado" con las "amplias" explicaciones aportadas por Marcano.

El PRC ha insistido en que se "va a cumplir con la legalidad, se va a avanzar en la RPT y en el convenio colectivo" y se va a llegar a un acuerdo con los sindicatos y el PSOE se ha mostrado contrario a algunos de los plazos que proponía Vox en su iniciativa ya que, al precisarse de negociación, no se puede establecer un plazo "de antemano".

Sí ha asegurado que la "intención" de la Dirección de Cantur y de la Consejería de la que depende (la de Industria y Turismo) se apruebe "lo antes posible". En ese sentido, ha recordado que ya se presentó al comité un primer borrador y está previsto que "en este primer trimestre" se presente el definitivo. Además, en cuanto al convenio colectivo, se ha mostrado "convencida" de que es "posible" de que se llegue a un acuerdo "antes de que acabe el año".

INTERPELACIÓN A MARCANO SOBRE INDUSTRIA

Por otra parte, Vox ha interpelado a Marcano por el desarrollo de la Estrategia Industrial 2030 de la comunidad y si el plan existente se está ejecutando o si se ha "abandonado" u "olvidado" por parte del Gobierno.

Marcano ha afirmado que el plan se está ejecutando a través de las políticas industriales que desarrolla la Consejería y es que, según ha dicho, en una sentido "lato" ambas cosas son "lo mismo".

A su juicio, cumplir con el plan estratégico hitos como la puesta en marcha este lunes, en un "día histórico", de las obras de construcción de la nueva terminal de contenedores por parte de Boluda Shipping que "va a pulverizar todos los datos del Puerto".

Por ello, cree que, en materia industrial, Cantabria está obteniendo "algunos resultados satisfactorios", "no para dormirse en los laureles" pero sí "para encontrar cierta motivación añadida".

Vox ha indicado que el hecho de que haya "eventos que son buenos para la industria de Cantabria" no es lo mismo que contar con un plan. Y es que, según ha dicho, estas noticias positivas, "desgraciadamente, no forman parte, de una estrategia" y provienen "de la improvisación". Según ha lamentado, así "Cantabria funcionará bien en industria, o no, si en la lotería de la decisión política aciertan o se equivocan y para evitar eso está el plan estratégico", ha dicho.