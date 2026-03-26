La consejera de Igualdad entrega a Emilia Amor la distinción de Mujer del Año de Campoo de Enmedio

La consejera de Igualdad, Begoña Gómez del Río, entrega a Emilia Amor Amor la distinción de Mujer del Año de Campoo de Enmedio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha entregado este jueves la distinción de Mujer del Año de Campoo de Enmedio a Emilia Amor Amor, que ostenta la condición de ser una de las mujeres más longevas del municipio y de quien ha destacado su "esfuerzo, constancia, trabajo, sacrificio y una fortaleza que hoy nos sigue asombrando".

A través de la historia de Emilia, "construida paso a paso desde Barruelo hasta Reinosa, desde Reinosa hasta Matamorosa", la consejera ha ejemplificado la historia de muchas mujeres rurales de Cantabria que "sostuvieron hogares enteros sin hacer ruido, que acompañaron y que sacaron adelante a sus familias".

"Una vida basada en el esfuerzo conjunto, en la dignidad de quien trabaja duro sin perder nunca la alegría ni la esperanza", ha comentado.

En su intervención, Gómez del Río también ha resaltado la fortaleza de estas mujeres, haciendo referencia al episodio de las graves inundaciones de 2019 en las que el río llegó a la planta baja de la casa de Emilia Amor. "Si algo define a esta generación es que siempre pensaron más en los demás que en ellas mismas", ha concluido, subrayando que "gracias a mujeres como tú, hoy somos quienes somos".

Con carácter más general, la consejera ha reivindicado el papel de las mujeres rurales como motor de los pueblos de Cantabria, y ha asegurado que "siguen enseñando cada día lo que significa resistir, adaptarse y seguir adelante". "Mujeres que han sostenido la vida cuando todo era más difícil", ha señalado, "que son memoria, pero también ejemplo".

En el acto celebrado en el centro cultural de la Casa de los Camineros de Matamorosa, la consejera ha estado acompañada por el acalde de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez; y la directora general de Inclusión, Familias e Igualdad, Tamara González.

Creado en 2014, el galardón a la Mujer del Año de Campoo de Enmedio reconoce la trayectoria vital desempeñada por las mujeres de los 16 pueblos que integran el municipio, resaltando la singularidad de todas aquellas que han destacado por su actividad personal, social, cultural o profesional. También pretende potenciar el conocimiento de la realidad de las mujeres de Campoo de Enmedio, poniendo en valor su aportación a la vida, desarrollo e historia del municipio.