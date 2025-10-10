La consejera de Inclusión Social apuesta por abordar la salud mental "sin tabúes ni prejuicios"

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha apostado por construir una sociedad "más empática, comprensiva y valiente" para abordar la salud mental "sin tabúes ni prejuicios" durante las jornadas 'Psicología, educación y salud mental'.

Así lo ha manifestado durante su intervención de clausura, que ha coincidido con el Día Mundial de la Salud Mental. Este ciclo, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, se ha celebrado durante cinco días en el Paraninfo de La Magdalena.

El objetivo de estas jornadas ha sido profundizar en el conocimiento de los problemas de salud mental vinculados a los centros escolares y en los que aparecen con el envejecimiento y la neurodegeneración, tratando de aportar soluciones a los mismos.

Entre los temas abordados durante esta semana se han incluido la importancia de la filosofía en la educación de jóvenes y mayores, cómo cambia el cerebro en los adolescentes y conductas autolesivas y prevención del suicidio en la adolescencia.

Las emociones corrosivas y cómo afrontar la envidia, la codicia, la vergüenza, el odio y la vanidad; la adicción a las nuevas tecnologías en jóvenes y adolescentes; prevención de la violencia y el acoso escolar en educación Primaria y Secundaria; y la generación de hábitos saludables en educación Infantil, han sido otras cuestiones tratadas.

También se ha hablado sobre el dolor crónico y sus causas; la vulnerabilidad y factores de riesgo a la adicción a drogas; y cómo la inteligencia artificial está cambiando la educación en jóvenes y mayores.

Qué nos hace sentirnos hombre o mujer; las familias con adolescentes en el siglo XXI; la educación afectivo sexual en jóvenes y mayores; y la estupidez humana y por qué cerebros inteligentes toman decisiones tontas, han sido temas objeto de debate. La jornada ha concluido hoy con el abordaje del envejecimiento y salud mental, la enfermedad de Alzheimer, y alimentación y salud mental.

La consejera ha vinculado la dignidad y el bienestar de las personas al cuidado de la mente y las emociones y ha señalado que detrás de todo diagnóstico hay una persona, además de que "defender la salud mental es defender la dignidad de cada persona".

Gómez del Río ha expresado la preocupación por las situaciones que afectan a la salud mental en distintas etapas de la vida, como "la incertidumbre y la presión" a los jóvenes; "el desgaste emocional derivado de las cargas familiares"; y la soledad y el silencio que "combaten" las personas mayores.

"Cuidar la salud mental es cuidar lo más humano que tenemos: la capacidad de sentir, de compartir y de vivir con sentido", ha concluido.

En la clausura, también han participado el decano del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y director de este encuentro, Francisco Javier Lastra, y del codirector, Ignacio Morgado.