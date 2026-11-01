La Consejería de Juventud celebra este miércoles la Gala de los Premios de Juventud en el Palacio de Festivales

Archivo - Fachada del Palacio de Festivales de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud celebrará este miércoles, 4 de noviembre, en el Palacio de Festivales, la Gala de los Premios de Juventud 2026, con entrada libre hasta completar aforo y con la actuación de varios artistas jóvenes de Cantabria.

El acto, que dará comienzo a las 18.30 horas con la sesión de photocall amenizada por DJ para dar paso al inicio de la Gala a las 19.00 horas, está organizado por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado con el objetivo de distinguir la participación activa y el compromiso de la población joven en distintos ámbitos de la sociedad.

La presentación y conducción de la Gala estará a cargo del actor y director cántabro, Adrián Alonso, y entre las actuaciones programadas se incluye la presencia de la cantautora santanderina Lucía Gago, el grupo de rock e indie rock 'Missing', y el ritmo del DJ Iván Abramo, ha subrayado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Los Premios Juventud de Cantabria tienen la finalidad de destacar, reconocer y apoyar la trayectoria, el compromiso, la iniciativa o el esfuerzo de aquellos jóvenes cuya actividad ha repercutido de forma positiva en el desarrollo de la juventud en la comunidad autónoma.

Estos galardones se dirigen a jóvenes de entre 14 y 35 años nacidos o empadronados en Cantabria, o a colectivos que tengan su domicilio social en la región.

En la segunda edición de estos Premios de Juventud han resultado premiados Carlota Trueba Salcines en la categoría de Emprendimiento; Jesús Francisco Choya Zataraín en Arte y Cultura; Carlota Fernández Osorio en Deporte; Yeray Castillo Campo en Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología; y Sergio Bolea Payo en Compromiso Social.

La categoría de emprendimiento busca reconocer a empresas o proyectos de negocio acometidos por jóvenes y que destaquen por sus valores, originalidad, innovación, creatividad y/o contribución al desarrollo económico social.

Las modalidades de arte y cultura, y de deporte buscan reconocer trayectorias y propuestas que hayan destacado por su proyección y/o hayan contribuido a la transmisión de valores.

Por su parte, la categoría de ciencia e investigación, innovación y tecnología reconoce las iniciativas, actuaciones o proyectos en este ámbito.

También se premia el compromiso social de jóvenes o proyectos que promuevan e impulsen la igualdad entre mujeres y hombres y/o el respeto de la diversidad sexual y/o de género, la solidaridad o la inclusión.