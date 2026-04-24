El consejero anima a López Vielva a trabajar por un modelo turístico "sostenible, descentralizado y desestacionalizado"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, preside la toma de posesión del director general de Turismo, José Luis López Vielba - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha presidido este viernes en la sede del Gobierno la toma de posesión del nuevo director general de Turismo y Hostelería, José Luis López Vielba, a quien ha animado a trabajar por el modelo turístico diseñado por esta Consejería, que se define como "sostenible, descentralizado y desestacionalizado, con la cultura y el deporte como palancas de atracción turística".

Además, ha agradecido y reconocido "el trabajo y la dedicación" de su antecesora, María Saiz, de quien ha valorado su valentía "para saber renunciar a un puesto como este poniendo por delante el bienestar familiar", ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Martínez Abad ha afirmado que el turismo es una "pieza fundamental" en el desarrollo económico de la región, ya que representa el 12,2% del PIB y da empleo a más de 33.000 personas. "Y vamos a seguir trabajando para que esta tendencia continúe", ha apostillado.

El consejero ha dado la bienvenida a López Vielba, maestro y exalcalde de Reinosa, "una persona con una acreditada trayectoria pública que conoce muy bien lo que conlleva un cargo de estas características".

Al hilo, ha valorado su experiencia al frente de la Alcaldía de la capital campurriana durante estos últimos años, así como su trabajo anterior como concejal en este Ayuntamiento, que a su juicio "le proporcionan una visión del funcionamiento de la administración que seguro va a aprovechar para rematar los proyectos que ya están en marcha y comenzar aquellos con los que este Gobierno se ha comprometido".

En este sentido, ha señalado los retos a los que se enfrenta López Vielba, y le ha reiterado que cuenta con "el apoyo de todo el Gobierno, y con el del personal de la Dirección General de Turismo".

Entre ellos, Martínez Abad ha recordado que los Planes de Sostenibilidad Turística entran en la "recta final"; el desarrollo del Decreto sobre Viviendas de uso Turístico; la puesta en marcha del Decreto de Autocaravanas; la elaboración del nuevo Decreto de Hostelería, y la colaboración con los ayuntamientos para la aprobación y ejecución de diferentes inversiones.

"Hay mucho trabajo por delante y tenemos un equipo que, con José Luis López al frente, se va a dejar la piel en poner todo esto en marcha", ha asegurado el consejero.

"Sus éxitos serán los de toda la Consejería, los del Gobierno en su conjunto y los de toda Cantabria, y sé que se va a dejar la piel para que el modelo turístico por el que venimos trabajando desde que llegamos al Gobierno de Cantabria, siga afianzándose" ha concluido.