El Gobierno cesa a María Saiz como directora general de Turismo y nombra al exalcalde de Reinosa, José Luis López Vielba

José Luis López Vielba - AYUNTAMIENTO DE REINOSA

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha cesado a la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz Villar, que ocupó este cargo en febrero de 2025, y ha nombrado para sustituirla al exalcalde de Reinosa, José Luis López Vielba.

El Consejo de Gobierno de este jueves ha aprobado sendos decretos por los que se dispone el cese, a petición propia por motivos personales, de Saiz Villar, y el nombramiento de López Vielba.

José Luis López Vielba (Reinosa, 1970) es diplomado en Profesorado de EGB por la Universidad de Cantabria en el año 1991 y en Ingeniería Técnica Agrícola (Explotaciones Agropecuarias) por la Universidad de Valladolid en el año 1998.

Desde 1995 ha desarrollado su labor educativa en el Colegio San José-Niño Jesús de Reinosa, desempeñando alternativamente funciones de profesor, coordinador de interculturalidad, director pedagógico y coordinador del Plan de Innovación Educativa. Actualmente, se encuentra en situación de excedencia forzosa por cargo público desde julio de 2019.

Ha ampliado su formación en Liderazgo Educativo y Evaluación de Desempeño, Habilidades Directivas, Modelo EFQM y Resolución de conflictos y mediación.

Ha desempeñado los cargos de presidente del Comité de Empresa (1999-2011 y 2017-2019) y presidente de FSIE Cantabria (2009-2013), y ha formado parte del Comité Ejecutivo de FSIE Cantabria (2005-2019).

Ha sido alcalde del Ayuntamiento de Reinosa desde 2023 hasta marzo de 2026, cuando una moción de censura de PSOE-PRC le desalojó de la Alcaldía. Previamente había sido primer teniente de alcalde (2019-2023) y concejal de la oposición entre 1999 y 2004.

Por su parte, Saiz era directora de Recursos Humanos de CANTUR hasta su nombramiento como directora general de Turismo tras el cese de Gustavo Cubero el 13 de febrero de 2023, dentro de la reestructuración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.