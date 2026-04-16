El consejero de Deporte de Cantabria traslada su "respecto absoluto" por el caso Freire

Foto de archivo de Óscar Freire. - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha trasladado su "respeto absoluto" por el caso del exciclista cántabro Óscar Freire, condenado este lunes por un delito leve de injurias a su mujer.

"Respeto absoluto a la situación que se está viviendo, cuando se conozcan las cosas, se verá", ha señalado el consejero este jueves a preguntas de la prensa sobre si el Ejecutivo autonómico se ha planteado retirar los premios honoríficos al deportista tras lo acontecido.

Y es que el ciclista, tricampeón mundial, fue nombrado Hijo Predilecto de Cantabria en 2001 y también en su localidad natal, Torrelavega, el Complejo Deportivo Óscar Freire lleva su nombre.

Martínez Abad no se ha querido pronunciar sobre esta situación, a la espera de que se conozca lo sucedido. "Tengo la misma información que podéis tener vosotros", ha dicho.

DELITO LEVE DE INJURIAS

Freire fue condenado esta semana por un delito leve de injurias, tras la denuncia inicial presentada por su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, y el acuerdo que alcanzaron todas las partes durante una vista de juicio rápido.

El titular de la Plaza n.º 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavegase le impuso una pena de nueve días de localización permanente en un domicilio diferente al de la víctima y una orden de alejamiento de su mujer durante seis meses.

Así, el exciclista no puede acercarse a menos de 200 metros del domicilio de ésta, ni de su lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente ni comunicarse con ella.

El exciclista reconoció los hechos y admitió la pena propuesta por la fiscalía y, al tiempo, la acusación particular, que ejerce la expareja, se adhirió a la petición del ministerio público.

De este modo, finalmente, lo que iba a ser un juicio rápido por un presunto delito de vejaciones graves, recogidas en el artículo 173.2 del Código Penal, se transformó en uno por delito leve (173.4) por decisión de la mujer.

Ambos, casados desde 2003 y con tres hijos en común --dos de ellos menores en la actualidad--, están en proceso de divorcio y no conviven juntos desde noviembre de 2025.

El pasado domingo la mujer acudió a la Guardia Civil de Torrelavega y le denunció por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. Horas después, Freire fue detenido.

En el juicio, ésta se ratificó en la denuncia presentada pero, al estar "muy afectada", según su abogada, María Mendieta, no pudo entrar en detalles durante su declaración.

Según explicó la letrada en declaraciones a esta agencia, la condena al exciclista se circunscribe únicamente al último episodio relatado por la mujer en la denuncia, sucedido este mismo domingo, 12 de abril, durante una misa en la iglesia de Puente San Miguel (Reocín).

En base a la denuncia, ella se dirigía a misa y él entró también en la iglesia. Aunque inicialmente se sentaron en bancos separados, él se habría cambiado de sitio y se colocó junto a ella.

Tras ello se inició una discusión. La mujer le habría dicho que ese no era lugar y se levantó para irse, si bien Freire la habría agarrado "fuertemente" del brazo, obligándola a sentarse de nuevo con él.

Finalmente, pudo volver a levantarse, abandonar la iglesia y salir a la calle. Cuando ella habría intentado llamar al hermano del exciclista, éste le arrebató el teléfono, haciendo comentarios vejatorios sobre ella, aunque posteriormente se lo entregó. Esto, según relata, ocurrió "delante de mucha gente".