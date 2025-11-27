El consejero de Turismo recorrerá este viernes un tramo del Camino Medieval Lebaniego para promocionarlo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad (PP), recorrerá este viernes, 28 de noviembre, un tramo del Camino Medieval Lebaniego que une Santander con Revilla de Camargo para promocionar esta ruta.

Lo hará acompañado de miembros de la Plataforma del Camino Medieval Lebaniego, PLACAM, y de varios directores generales de su departamento.

Esta acción busca reforzar la importancia de los caminos como "elementos de promoción turística, sin perder su valor cultural y espiritual", ha indicado el Gobierno.

En este sentido, el consejero ha resaltado que Cantabria es "la única comunidad autónoma que está cruzada por dos itinerarios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, el Lebaniego y el Xacobeo, y son, sin duda, "recursos esenciales para diseñar una política turística sostenible y singular".

El Camino Medieval Lebaniego es una ruta que ofrece un amplio abanico de oportunidades a los amantes del senderismo y la peregrinación.

De hecho, esta ruta permite a los peregrinos del Camino de Santiago unir el Camino del Norte con el Camino Francés a través de un recorrido que atraviesa el corazón de Cantabria hasta llegar a Santo Toribio de Liébana.