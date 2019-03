El Consejo Escolar cree que los sindicatos asumirán el calendario de la Consejería

Publicado 13/03/2019 12:04:09 CET

El Consejo pide implementar el acuerdo por la Educación en Cantabria y orientar el sistema educativo hacia la adquisición de competencias básicas de todo el alumnado

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Escolar de Cantabria, Emiliano Corral, ha considerado que la propuesta de calendario escolar para el próximo curso que ha formulado la Consejería de Educación puede ser "perfectamente asumible por los sindicatos", aunque ha expresado sus dudas respecto a las familias. "Creo que los sindicatos la asumirán, no sé si tanto las familias", ha señalado.

Corral se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la última propuesta de calendario para el periodo lectivo 2019-2020 de la Consejería, que contempla el curso dividido en bimestres y con jornadas reducidas en una hora en los meses de junio y septiembre.

En este sentido, Corral ha subrayado que el planteamiento de Educación es "equiparable al resto de España", puesto que en todas las comunidades autónomas "el calendario es de cuatro horas o más".

Además, el presidente del Consejo Escolar ha ido más allá al sostener que si este calendario se hubiera propuesto "desde un principio, quizás se hubiera evitado parte del conflicto".

Una vez eliminada la limitación horaria contemplada en real decreto de 2012, ya derogado, "es posible llegar a este acuerdo que propone la Consejería", ha defendido.

Preguntado por el conflicto entre sindicatos, familias y Administración respecto al calendario, Corral ha recordado que la Consejería encargó al Consejo Escolar negociarlo, a través de la Comisión de Tiempos Escolares, lo que se sometió a la consideración de los sectores educativos y los sindicatos del profesorado "dijeron que no procedía porque son ellos quienes tienen que negociar con la Consejería y no otros".

"El profesorado defiende que, por ley, son ellos los que negocian con la Consejería y no quieren que otros sectores negocien", con lo que han rechazado el ofrecimiento del Consejo Escolar al respecto, ha explicado. Sin embargo, en opinión de Corral, el calendario escolar "es más que el calendario laboral del profesorado".

Además, ha recordado que tras la petición del Parlamento, se hizo una comisión permanente (con todos los sectores representados) para constituirse en mesa pero se acordó que "no procedía que el Consejo Escolar, que es un órgano consultivo, negociara". "A mí, como presidente, me fastidió bastante decir que no a un mandato del Parlamento de Cantabria", ha reconocido.

En este sentido, Corral ha reiterado su "disposición total" de convocar la Comisión de Tiempos Escolares "si hay demanda" para ello. Pero ha insistido en que los sindicatos del profesorado son "los que han dicho que no quieren esa mesa" y tampoco la pedido la reunión ningún otro sector.

También ha recordado que el Consejo Escolar ya emitió el año pasado un informe, aprobado por unanimidad, sobre el calendario escolar que no se ha llevado a cabo por la "inversión desproporcionada" que suponía, según la Consejería.

"Como Consejo Escolar, estamos a disposición, pero tiene que haber un cierto clima de que se va a llegar a un acuerdo unánime y ya algunos sectores han dicho que no procede... No obstante, si alguien nos lo pide, abierto a convocar la comisión", ha reiterado.

Una cuestión la del calendario escolar que no estaba en el orden del día del Pleno del Consejo del Consejo Escolar celebrado este lunes, si bien un representante de un ayuntamiento sí planteó la necesidad de que la Consejería publique el calendario del próximo curso "cuanto antes" para facilitar a los municipios la programación de actividades infantiles, algo que este curso no se pudo hacer el algún caso por falta de tiempo al publicarse en julio.

Por otra parte, Corral ha desvelado que "algún sindicato pensaba" pedir la reunión de la Comisión de Tiempos Escolares pero finalmente no lo hizo. "No están de acuerdo ellos", ha manifestado.

PLENO DEL CONSEJO

El pleno del Consejo aprobó ayer el dictamen al Proyecto de Decreto de Atención a la Diversidad, preceptivo para que la Consejería de Educación pueda publicarlo esta legislatura, al que ha introducido algunas recomendaciones, y el Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo de Cantabria 2016-17, elaborado a lo largo de todo el curso pasado.

Además, ha realizado dos propuestas, aprobadas por unanimidad, una de ellas, que, una vez que el Parlamento ha ratificado el Acuerdo por la Educación en Cantabria, paulatinamente el Gobierno regional deberá ir implementando las 120 medidas incluidas en el mismo, al objeto de orientar a medio plazo el sistema educativo.

La otra es que, atendiendo a la normativa legal de ámbito superior, a las recomendaciones de la Unión Europea y a los últimos informes del Consejo Escolar del Estado, la Consejería de Educación debe orientar el sistema educativo de Cantabria hacia la adquisición de las competencias básicas por parte de todo el alumnado.

Preguntado si el Consejo Escolar ha abordado el problema del acoso escolar, cuyos datos han sido recientemente objeto de polémica, Corral ha manifestado que en el año y medio que lleva como presidente de esta entidad "no se ha tratado el tema del acoso", apuntando que el protocolo de actuación al respecto es "tema directo de la Consejería".

El presidente del Consejo Escolar ha estado acompañado en la rueda de prensa por la secretaria del mismo, Pilar Fernández.