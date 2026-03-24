Un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará mañana el proyecto de presupuestos para 2026

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SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria celebrará mañana, a las 8.30 horas, un Consejo extraordinario para aprobar el proyecto de presupuestos regionales de 2026, para iniciar a continuación su tramitación en el Parlamento, donde recibirían luz verde a finales de abril y entrarían en vigor el 1 de mayo.

El documento pondrá a disposición del Ejecutivo 220 millones de euros más que el anterior que no salió adelante, que contemplaba 3.913 millones, y recoge 24 medidas en las áreas de juventud, vivienda, educación, cultura, apoyo al sector primario, fomento de la industria e inversiones y mejora de la capacidad económica de los cántabros.

De este modo, se cumple el primero de los plazos que baraja el Ejecutivo del PP tras el pacto alcanzado con el PRC para sacar adelante unas cuentas basadas en las diseñadas el pasado otoño pero que tienen margen de maniobra para afrontar novedades, como las consecuencias de la guerra en Irán.

Y es que el anterior documento económico ya incluía un fondo de contingencia con el que abordar "circunstancias excepcionales sobrevenidas", como podían ser enfermedades de los animales y, ahora, la incidencia del conflicto bélico en las empresas cántabras.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, informará a las 9.00 horas, en rueda de prensa, sobre el proyecto de Presupuestos Generales.

El Ejecutivo ya ha avanzado algunas de las medidas como que el Fondo de Cooperación Municipal crecerá un 5%, hasta los 19,4 millones de euros; el incremento de un 4,9% en el capítulo de Personal; o que dedicará cuatro millones más a becas de comedor y uno a refuerzo adminstrativo en el ámbito educativo. Área donde, tras el acuerdo con el PRC, se contempla para el profesorado una subida salarial lineal de 180,23 euros mensuales hasta enero de 2029, más el IPC, y la mejora de los sexenios hasta septiembre de ese año, entre otras medidas.

Agüeros ya indicaba tres días después del acuerdo alcanzado con el PRC, el pasado 6 de marzo, medidas sobre las que estaban trabajando, como las deducciones en el ámbito fiscal, sobre todo en el ámbito de la vivienda, con varias medidas para reducción de los tipos impositivos de transmisiones patrimoniales para jóvenes.

También se refirió a medidas para la práctica de deportes saludables, que "no solo para los gimnasios", sino también para deducción de fichas federativas o gastos escolares por actividades deportivas de los niños, en su día ya habían previsto pero que desecharon "para dar más prioridad a las que tenían reflejo en la vivienda".

En cuanto al ámbito de la ganadería, apuntó que "prácticamente no hay ninguna" porque el calendario de pagos en el año ya estaba previsto y planes como el de recría que habían recogido "no se retoca" y, por lo tanto, "sigue en pie".

Asimismo, ha añadido que las medidas de los Servicios Sociales en las que estaban trabajando, como la concertación de más plazas, "también estaban previstas"; y las del ámbito sanitario, que ya contemplaban un incremento de 97 millones, se incrementarán hasta los 100 millones como consecuencia de este acuerdo presupuestario.