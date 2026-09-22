El Consejo de Ministros aprueba hoy la licitación de la integración del ferrocarril en Torrelavega

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SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este martes la licitación de la integración del ferrocarril en Torrelavega, según ha confirmado el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, que ha valorado la decisión del Gobierno de España (PSOE-SUMAR) como una "grandísima noticia" para la región.

Media ha remarcado en declaraciones a los periodistas que el convenio supone una inversión para Torrelavega de 138,8 millones de euros, de los que el Gobierno de Cantabria asume el 30%; es decir, 41,6 millones.

Ha aludido a "la cantidad de años" que se ha hablado del soterramiento de la vías del tren en la capital del Besaya. Y ha destacado "el trabajo callado" del Gobierno de Cantabria durante este tiempo, que ahora "ha dado sus frutos".

El titular de Fomento ha recordado la firma en el mes de junio del convenio definitivo, el cual "incluía todas las modificaciones que han sido necesarias hacer en la tramitación".

También ha puesto de manifiesto que "el acuerdo con Adif y con el Ayuntamiento de Torrelavega ha sido total" y ha subrayado que "el soterramiento ya no tiene marcha atrás".

Finalmente, el consejero ha enlazado esta decisión del Consejo de Ministros con "las muy buenas noticias que ha tenido Cantabria en todo el ámbito de las infraestructuras en las últimas semanas".

En este sentido, ha aludido a la firma del convenio de la Estación Intermodal de La Pasiega la semana pasada entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, y la licitación, también la semana pasada, de la carretera Requejada a Suances, "otro hecho histórico" ha opinado.