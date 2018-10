El Consejo de Ministros autoriza el convenio para la reordenación ferroviaria de Santander

Publicado 03/08/2018 12:51:24 CET

El Consejo de Ministros autorizará este viernes el convenio para la reordenación ferroviaria de Santander, una "buena noticia" para la alcaldesa, Gema Igual (PP), que, sin embargo, ha considerado una "deslealtad" por parte del Gobierno de España que no le hayan avisado directamente. Tras este paso, pide que el convenio se firme "de manera inmediata".

Cuestionada por los periodistas por la información publicada este viernes por El Diario Montañés anunciando la autorización de este convenio --confirmado por fuentes de Delegación del Gobierno a Europa Press--, Igual ha aplaudido la noticia pero ha criticado las formas mostradas en este asunto tanto por parte del delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, como del propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al no comunicarle la noticia directamente a ella, como alcaldesa.

Más allá de esto, Igual se ha felicitado de que el Consejo de Ministros vaya a autorizar el convenio y ha señalado que, pese a no tener noticia directa del Gobierno de este paso, la noticia no ha sido una "sorpresa" puesto que ya el anterior ministro de Fomento y exacalde de Santander, Íñigo de la Serna, lo dejó "perfilado" y ha sido el que, a su juicio, "mayor empuje" ha dado a este proyecto.

En relación con esto, Igual ha señalado que cuando se empezó a hablar de este proyecto, los socialistas que "ahora tanto se felicitan" criticaron a De la Serna, tanto en su etapa de alcalde de Santander como de ministro de Fomento, por considerar entonces que "no era un proyecto ambicioso".

"Lo que ayer eran críticas hoy, de manera unilateral y yendo al medio de comunicación, se felicitan. Hace falta tener memoria, hace falta poner a cada uno en su sitio y hace falta felicitarnos por esto pero también contando los antecedentes", ha dicho Igual, al ser preguntada por este tema durante una visita a las rampas mecánicas de la calle Lope de Vega.

Más allá de estas cuestiones, Igual ha reclamado que, después de que el Consejo de Ministros autorice el convenio, se proceda "de manera inmediata" a la firma del mismo.

En cuanto a los plazos, ha señalado que, mientras en el Gobierno de España "alardean" de que se van a acelerar los proyectos, en lo relativo al proyecto de reordenación ferroviaria de Santander se va "un poco mas tarde previsto" puesto que el paso del convenio estaba previsto para junio.

La alcaldesa ha pedido que cuando el Gobierno de España esté dispuesto para firmar el convenio sea el ministro de Fomento el que "en primer lugar" se lo cuente a ella personalmente. "Que no mande emisarios porque ya vemos lo que hacen", ha afirmado refiriéndose a Zuloaga, al que ha acusado de "rentabilizar" políticamente estos anuncios.

Además de la firma del convenio, Igual también ha pedido que el estudio informativo del proyecto que De la Serna "hizo en un tiempo récord", en su etapa de ministro, "se apruebe ya" para que pueda redactarse el proyecto "antes de que acabe el año", como estaba previsto, y que las obras puedan comenzar "lo antes" posible.

LA "ESPINITA" A LA NOTICIA

Pese a felicitarse de la autorización del convenio, Igual ha considerado una "espinita" a la noticia el hecho de que Zuloaga --al que ha acusado de estar de "promoción personal" y de hacer "partidismo"-- haya "preferido ir" a anunciarlo antes a los medios de comunicación que informarle a ella y al equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento y también ha censurado que no haya sido tampoco el propio ministro el que se lo haya anunciado.

"Yo no quiero que me lo diga el delegado del Gobierno, yo quiero que me lo diga el ministro. Y al ministro le he pedido en reiteradas ocasiones explicaciones de los proyectos que tenemos en Santander", ha afirmado Igual, que ha afirmado que la forma de Ábalos de actuar en este caso es "más de lo mismo" de lo que ocurrió hace unas semanas con la Fundación Enaire, que anunció que no iba a participar en ArteSantander y cuestionó el proyecto de la sede de la fundación en Gamazo.

Igual ha comparado la diferente forma de actuar de Ábalos en este caso y la que tuvo el ministro de Cultura, José Guirao, con la reciente firma del convenio para crear en Santander la sede asociada del Museo Reina Sofía. "Qué diferencia entre un ministro y otro", ha dicho la alcaldesa, que ha subrayado que, mientras que al titular de Fomento, le tiene que estar "mendigando explicaciones", Guirao habló con ella "personalmente" y "directamente".

A Ábalos le ha pedido que haga "exactamente lo mismo" que Guirao porque, a su juicio, ella como alcaldesa y los 172.000 santanderinos "se merecen otro trato": comunicación y explicaciones de forma "directa" y "personal".

En relación al proyecto de la sede de la Fundación Enaire en Gamazo, Igual ha explicado que sigue esperando que el Ministerio le convoque una reunión para hablar de este tema.