El Consejo de Seguridad Nuclear comenzará a realizar las pruebas de la protonterapia de Valdecilla a inicios de 2027

Archivo - Visita a la futura unidad de protonterapia de Valdecilla.- Archivo - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obra de la unidad de protonterapia en el Hospital Valdecilla va "en plazo", con la previsión de que el búnker esté excavado a finales de verano y la instalación finalice a principios de año, momento en el Consejo de Seguridad Nuclear comenzará a realizar las pruebas, un proceso que durará unos nueve meses.

De esta forma, tras la obtención de la acreditación, se espera que la unidad esté operativa para los pacientes a finales de 2027, si bien previamente los clínicos podrán utilizar otra tecnología que se instalará junto a la protonterapia, como el quirófano híbrido o la resonancia especial.

Así lo ha informado el consejero de Salud, César Pascual, este miércoles a preguntas de prensa, en las que ha apuntado que ya se han instalado los simuladores para diseñar los tratamientos de los pacientes.

"La protonterapia es toda una unidad muy compleja, no solo una máquina", ha insistido el consejero, que ha trasladado que, "de momento, no ha surgido nada, ningún inconveniente".

Pascual ha hecho estas declaraciones en la presentación de la memoria 2025 de la Escuela Cántabra de Salud, en el Gobierno.