El Conservatorio Ataúlfo Argenta acogerá en mayo las jornadas de puertas abiertas y visitas escolares

Archivo - Conservatorio Ataúlfo Argenta.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conservatorio municipal Ataúlfo Argenta de Santander celebrará en mayo las jornadas de puertas abiertas y visitas de escolares, con el objetivo de dar a conocer el centro, la oferta instrumental y la metodología de clases a la comunidad educativa y a las familias interesadas.

Así, en la semana del 4 al 8 de mayo, tendrán lugar las jornadas de puertas abiertas en horario de tarde para todas aquellas personas que quieran observar la dinámica de las clases y conocer de cerca los diferentes instrumentos.

Además, y con el mismo objetivo, el conservatorio recibirá durante las próximas semanas las visitas de varios colegios de Santander, en las que los alumnos recorrerán las instalaciones y asistirán a conciertos didácticos en el auditorio, a cargo de los profesores.

Se trata de actividades de promoción y difusión que tienen lugar cada curso para acercar el conservatorio a los ciudadanos y especialmente a los futuros estudiantes de música, ha explicado en nota de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

Se espera la participación de aproximadamente 150 alumnos en total, que acudirán de forma escalonada en diferentes turnos.

Toda la actividad del conservatorio se puede consultar en la web: https://www.conservatorioataulfoargenta.es/