La construcción del área de autocaravanas de Brañavieja terminará este mes

Luis Martínez Abad recibe el Premio a la Promoción de Campoo, en la Feria de Ganado de Nuestra Señora, en Espinilla (Hermandad de Campoo de Suso) - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La construcción del área de autocaravanas de Brañavieja, en el entorno de la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso), terminará este mes, tras una inversión superior a 600.000 euros.

Así lo ha avanzado este sábado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, durante la celebración de la Feria de Ganado de Nuestra Señora, celebrada en Espinilla (Hermandad de Campoo de Suso), donde ha recibido el Premio a la Promoción de Campoo, otorgado por Radio Alto Campoo.

En una nota de prensa, el consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con Campoo "con hechos y partidas presupuestarias reales que superan los 5 millones de euros en inversiones inmediatas".

Entre otras, ha citado la "inminente" mejora del acceso de las máquinas a pistas, con más de 300.000 euros; la licitación del traslado de la telecabina 'Tobogán 1' a la base de la pista El Chivo, que ha movilizado más de 250.000 euros; la instalación de una nueva línea de innivación en Pidruecos y Calgosa, con más de 700.000 euros; y la licitación prevista para otoño de la rehabilitación del barracón en Brañavieja, con una partida superior a 800.000 euros.

"Solo en este ejercicio, el Gobierno moviliza más de 2,6 millones de euros en la estación", ha apuntado, al comentar que "Alto Campoo debe ser un dinamizador continuo del territorio".

En este sentido, ha asegurado que "el turismo, el deporte de montaña y el patrimonio natural son fuentes directas de riqueza, empleo y fijación de población", y ha destacado la "transformación que vive" la infraestructura deportiva, que buscan convertir en "una estación moderna, competitiva y preparada para los retos de futuro".

También, ha resaltado el campo de golf de Nestares, donde el Gobierno ha invertido 830.000 euros para renovar el sistema de riego, mejorar los accesos y modernizar los servicios; y la obra el futuro campo de fútbol de Matamorosa (Campoo de Enmedio), con casi un millón y medio de euros.

Sobre el Premio a la Promoción de Campoo, Martínez Abad lo ha hecho extensible a todo el personal de su departamento y en especial a los profesionales de CANTUR, que forman parte de los proyectos dirigidos impulsar la comarca.

Esta edición de la Feria de Ganado de Nuestra Señora solo ha contado con la presencia de ganado equino debido a las restricciones sanitarias.

Ha incluido diversas actividades, como concursos, premios de campana y degustaciones gastronómicas campurrianas. En la visita a la feria,

También han asistido el consejero de Salud, César Pascual, y el alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez.