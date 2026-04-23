El contenedor marrón llega a Torrelavega con un sistema inteligente que permite medir la aportación de cada usuario

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde, Javier López Estrada, entre otros, en el acto de inicio de recogida del contenedor marrón en Torrelavega - GOBIERNO

TORRELAVEGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha puesto en marcha la recogida separada de residuos orgánicos a través del contenedor marrón comenzando por la zona de Tanos, donde ya se han colocado los nuevos contenedores inteligentes que se irán extendiendo por el resto de la ciudad, dotados de la última tecnología que permitirá medir y valorar la aportación de cada ciudadano.

Éstos se abren a través de la Tarjeta Ciudadana -ya sea la física o con la correspondiente aplicación móvil- o bien mediante una tarjeta específica que deberá ser solicitada a partir del lunes en Aguas Torrelavega. Gracias a este mecanismo, el Ayuntamiento podrá, "en un futuro inmediato", aplicar bonificaciones en la factura de basuras según la participación de cada vecino en la recogida separada.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, han acudido este jueves a Tanos al acto de inicio de la recogida separada de residuos orgánicos, en el que se han presentado los nuevos contenedores inteligentes y un camión 100% eléctrico que el Consistorio ha adquirido gracias a varias subvenciones, por importe superior al millón de euros, otorgadas por esta Consejería y financiadas con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aunque hoy se formaliza el inicio de la recogida de biorresiduos en la ciudad, Torrelavega ya venía realizando una recogida selectiva desde el pasado mes de diciembre en puntos estratégicos como la cafetería del Hospital Sierrallana, centros educativos o el comedor de Solvay.

En estos primeros cuatro meses de funcionamiento se han recogido 9.740 kilos de biorresiduos de los que el consejero ha resaltado su alta calidad, pues el 98,7% del material ha sido correctamente separado, "permitiendo su tratamiento en condiciones óptimas".

Además, desde mediados de 2024 Cantabria ya está enviando a Asturias los biorresiduos procedentes de 11 municipios de la comarca del Besaya (Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cartes, Castañeda, Los Corrales de Buelna, Molledo, Puente Viesgo, Reocín, San Felices y Santillana del Mar), así como Piélagos y, desde ahora, Torrelavega.

A lo largo del pasado año 2025, se trasladaron 672 toneladas de biorresiduos a COGERSA, en la comunidad vecina, donde se enviarán hasta la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de Meruelo -en la que se invertirán entre 50 y 60 millones de euros-. En lo que va de 2026, ya se han enviado otras 186 toneladas.

25 MILLONES PARA LA RECOGIDA SEPARADA

En el acto, al que también han acudido otros concejales y la presidenta de Aguas Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, Media ha puesto en valor que el Gobierno autonómico está movilizando 25,4 millones de euros en inversiones destinadas a desarrollar infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para mejorar la recogida selectiva de residuos en la comunidad, "un paso clave para reducir los residuos que acaban en vertedero y avanzar hacia un modelo de economía circular más eficiente y sostenible".

Así, ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo con los ayuntamientos para avanzar en la gestión y recogida de residuos y dar cumplimiento a la normativa europea para reducir el impacto ambiental y fomentar la economía circular.

En el caso de Torrelavega, ha detallado que el Gobierno ha destinado al municipio un total de 1.085.820 euros para impulsar la implantación de la recogida de residuos orgánicos -en diciembre de 2023 recibió una subvención de 365.595 euros y en una segunda convocatoria de octubre de 2024 otros 720.000 euros-.

El titular de Medio Ambiente ha destacado que estas inversiones "van a generar una respuesta positiva entre los usuarios" y, con el paso del tiempo, permitirán reducir los costes que actualmente soporta la ciudadanía por la recogida de residuos urbanos.

"A medida que vayamos separando y tratando de forma diferenciada los residuos, avanzaremos hacia una economía circular que, además, supondrá muchos menos costes para el ciudadano", ha asegurado.

Por su parte, alcalde ha subrayado que la implantación del contenedor marrón refleja que el Ayuntamiento de Torrelavega es una institución "responsable, colaborativa y que cumple con sus responsabilidades", en relación con su compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento de la actual normativa ambiental europea.

Al hilo, López Estrada ha defendido el sistema de las tarjetas para poder calcular la aportación de los ciudadanos a la recogida separada de cara a futuras bonificaciones ya que "esto es exactamente lo que nos pide la Ley de Residuos: que las instituciones instrumentemos el procedimiento para cobrar a cada persona por lo que realmente contamina o utiliza".

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONVENIOS CON MARE

En este contexto de extensión del quinto contenedor por toda la región, en marzo de 2026 se puso en marcha la campaña de información y sensibilización 'El marrón está de moda', orientada también a fomentar la participación activa de la ciudadanía para su correcta gestión.

Además, ya se han firmado 51 convenios con los ayuntamientos para que la empresa pública Mare asuma el servicio de recogida, una cifra que se espera que continúe creciendo en los próximos meses. En concreto, Media ha asegurado que existen 80 convenios preparados, de los que esos 51 ya están firmados y 29 se formalizarán en breve, mientras que otros expedientes se encuentra en distintas fases de tramitación.

Asimismo, ha señalado que 47 ayuntamientos han mostrado su interés en encomendar a Mare la recogida separada de aceite doméstico, y otros 73 han hecho lo propio con la recogida de residuos textiles.

En materia de compostaje doméstico, 35 de los 36 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes ya se han adherido a este programa en marcha desde hace más de un año, periodo en el que se han distribuido compostadores individuales para fomentar la gestión de los residuos orgánicos en los propios hogares. En concreto, se han implantado 2.800 puntos de compostaje en estos municipios, con una inversión que supera el millón de euros.