Continúa la oleada de incendios forestales, con 26 focos activos

Zonas calcinadas por los incendios en el valle de Cabuérniga - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria continúa azotada por la oleada de incendios forestales y este miércoles ha amanecido con 26 focos activos. Aunque las previsiones meteorológicas apuntan a una "leve mejoría", los índices de riesgo se mantienen en valores "altos o muy altos" en toda la región y se prevé que la situación siga así por lo menos hasta el viernes, día 10.

Así lo ha indicado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, quien ha señalado que durante la jornada del martes se produjeron 38 incendios forestales en toda la región.

La situación "más delicada" fue la que se dio en los municipios del Saja, como Ruente, Cabuérniga y Los Tojos, donde tuvieron que intervenir los Bomberos del 112 para evitar que las llamas alcanzaran algunas viviendas.