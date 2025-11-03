Convocadas ayudas por 21,6 millones para inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas

Archivo - Visita de Susinos a Andros La Serna - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de las segundas ayudas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos agrícolas, incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) de Cantabria 2023-2027 y dotadas con un presupuesto máximo de 21,6 millones de euros.

Se distribuirán en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con aportaciones conjuntas de la comunidad autónoma y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a industrias alimentarias privadas, tanto personas físicas como jurídicas, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, que acometan proyectos de inversión en el ámbito agroalimentario de la comunidad.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2027, a través del Registro Electrónico General o por los cauces establecidos en la Ley 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria.

Para mayor información se puede consultar la convocatoria en el siguiente enlace: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob....

"FIRME APUESTA"

En nota de prensa, la consejera del área, María Jesús Susinos, ha destacado que esta segunda convocatoria supone "una firme apuesta del Gobierno de Cantabria por reforzar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria regional".

Según ha detallado, con estas ayudas se apoyan inversiones que "mejoran los procesos de transformación y comercialización de los productos agrícolas", con lo que se incrementa "el valor añadido en el territorio" y "favorece el mantenimiento del empleo rural".

La consejera ha recordado que el sector agroalimentario es "una pieza clave en la economía de Cantabria", y ha remarcado que estas inversiones "modernizan las empresas, impulsan la digitalización, promueven prácticas sostenibles y fortalecen la vinculación entre la producción agraria y la industria local".