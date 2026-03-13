Convocadas ayudas para compra de vehículos y administración electrónica en municipios en riesgo de despoblamiento

Archivo - La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, junto a las autoridades de Tresviso - GOBIENRO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha convocado ayudas por 375.000 euros para la adquisición de vehículos de uso común y para facilitar el desarrollo de la administración electrónica que están destinadas a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes las órdenes y el extracto de ambas convocatorias, encaminadas a mejorar los servicios de los municipios en riesgo de despoblamiento y que complementan otras inversiones y actuaciones del Gobierno autonómico enfocadas a frenar la pérdida de habitantes.

La responsable de la Consejería, Isabel Urrutia, ha valorado el alcance de estas ayudas en las que el Gobierno cántabro "prioriza las inversiones en aquellos municipios que tienen que hacer un gran esfuerzo para mantener sus servicios públicos" y con ello se facilite "una mejor actividad económica local y tasa de empleo".

Respecto a las ayudas para los vehículos de uso común, el presupuesto alcanzará los 300.000 euros y buscan que los ayuntamientos con menos recursos cuenten con medios destinados a las funciones ordinarias y extraordinarias de los servicios municipales, que faciliten a su población el acceso a los servicios básicos.

Urrutia ha recordado que se trata de una convocatoria puesta marcha en la presente legislatura y que en cada ejercicio presupuestario está teniendo una "gran demanda".

"Estas subvenciones han conseguido incluso que muchos de ellos cuenten por primera vez con un vehículo municipal y resolver la problemática de la carencia de conexiones de transporte, siendo ésta una de las prestaciones esenciales en los servicios públicos", ha valorado.

Así, el Ejecutivo podrá llegar a financiar en esta nueva convocatoria hasta el 95 por ciento del coste de los vehículos municipales, con el límite máximo de 40.000 euros. El tipo de vehículos subvencionables podrán ser automóviles, vehículos todoterreno, furgonetas y furgonetas mixtas.

Para el reparto de las subvenciones, la Consejería valorará, entre otros criterios, si el ayuntamiento solicitante adquiere su primer vehículo, la renovación del parque móvil municipal que supere los 20 años de antigüedad, la clasificación ambiental del vehículo o si se trata de municipios de actuación preferente por riesgo de despoblamiento.

DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Por otro lado, la Consejería ha convocado también las ayudas para impulsar la digitalización y la administración electrónica en los 41 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento por un importe de 75.000 euros.

El Ejecutivo regional subvencionará los servicios de implantación e integración de los sistemas de información necesarios para la gestión administrativa, los cursos técnicos de formación del personal y la asistencia al personal usuario.

Para el reparto de las ayudas se tendrá en cuenta la población total del municipio, por lo que recibirán una partida económica mayor aquellos municipios con menos vecinos y, por tanto, con menores recursos económicos.

Tras la publicación del extracto de convocatoria de ambas convocatorias de subvenciones en el Boletín Oficial de Cantabria, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde mañana.