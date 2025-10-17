Cooking Sections recala en Santander con una propuesta que invita a reflexionar sobre el impacto humano sobre el mar

El Centro Botín estrena este sábado 'Las olas perdidas', la primera instalación del colectivo londinense en España

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Cooking Sections recala por primera vez en España con una muestra que podrá visitarse desde este sábado en el Centro Botín de Santander y que invita a reflexionar sobre la desaparición de las olas a causa de la actividad humana.

Los artistas con sede en Londres han presentado este viernes su instalación 'Las olas peridas', concebida íntegramente para el espacio expositivo del centro de arte santanderino, que estará disponible hasta el 31 de marzo, según ha informado el Centro Botín.

La investigación previa ha contado con la colaboración del Grupo de Ingeniería Geomática y Oceanográfica de la Universidad de Cantabria. Gracias a ese trabajo se han interpretado once olas concretas, cada una con su propio nombre, según ha informado el centro de arte.

Esas once olas representan a Mundaka (Vizcaya), El Marsa (Sáhara Occidental), Cape St. Francis (Sudáfrica), La Barre (Francia), Kirra (Australia), Ala Moana (Hawái), Petacalco (México), Cabo Blanco (Perú), Agadir (Marruecos) o Rabo de Peixe (Azores, Portugal).

La instalación reflexiona sobre la desaparición de las olas causada por la actividad humana y su impacto ecológico y cultural, combinando instalación performativa, música y movimiento para evocar estos paisajes marinos en transformación.

Además, es una continuación del taller de la Fundación Botín que el colectivo dirigió en septiembre de 2024, que tuvo lugar en Santander y en el Valle del Nansa, en el que participaron un grupo de artistas, investigadores y biólogos interpretando el rastro que deja la actividad humana en los ecosistemas locales.

La instalación está acompañada de un catálogo --en inglés y español-- producido por la Fundación Botín, publicado junto a Spector Books y editado por Amy Sherlock, que cuenta con seis ensayos de expertos e imágenes y anotaciones de los artistas. Esta publicación narra y reflexiona sobre los más de doce años de experiencia de Cooking Sections ante la crisis climática y ecológica.

Los autores de los seis ensayos son la arquitecta Nerea Calvillo, la académica de arte y humanidades Sria Chatterjee, la teórica de arte y ecología Ros Gray, la antropóloga Yayo Herrero, el comisario Theodossis Issaias y la abogada de derechos de la naturaleza Mari Margil.

Por su lado, el artista y músico Duval Timothy ha traducido las historias, los ritmos y las formas de cada ola en once evocadoras composiciones musicales, que se traducen en movimientos generados por unos intérpretes que activan continuamente una coreografía desarrollada por los artistas.

Por otro lado, todos los visitantes podrán participar en un proceso creativo a gran escala que el Centro Botín va a propiciar usando una metodología que ha desarrollado junto a la Universidad de Yale.

Para Cooking Sections, que fue nominado en 2021 al premio británico Turner por inspirar el cambio social a través del arte, esta instalación "rastrea las fuerzas que remodelan nuestras costas y reconoce que cada ola desaparecida deja una huella, una cicatriz en el lecho marino, una historia de pérdida".

La directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, Bárbara Rodríguez, comisaria esta exposición, la ha definido como "un homenaje a estas entidades naturales, las olas que desaparecen, y una celebración de la abundancia de la naturaleza", pero que "también lamenta su agotamiento a través del movimiento y la música, que se propagará a los cuerpos y a la imaginación de nuestros visitantes".

COOKING SECTIOMS

Cooking Sections son conocidos internacionalmente por su compromiso con la ecología, los sistemas alimentarios y el cambio climático a través de una perspectiva metabólica. A través de su trabajo, visibilizan el deterioro de la salud humana y planetaria, a la vez que proponen modelos regenerativos de cultura y agricultura, colaborando para ello con científicos, chefs, biólogos, agricultores y la sociedad civil.

En su práctica utilizan la alimentación como lente y herramienta para rastrear paisajes en transformación, el legado espacial y metabólico del extractivismo. Desde 2015, han trabajado en el proyecto a largo plazo Climavore, en el que exploran cómo alimentarnos en pleno cambio climático provocado por el ser humano.

Su trabajo se ha expuesto en la Tate Britain, Serpentine Galleries, SALT, Bonniers Konsthall, el Carnegie Museum of Art y el Royal Botanic Garden Edinburgh, entre otros. Asimismo, en la Bienal de Taipéi, la 58.ª Bienal de Venecia, la Bienal de Estambul, la Bienal de Shanghái, la Trienal de Arte Público de Los Ángeles, la Trienal de Arquitectura de Sharjah, Performa17 y Manifesta12.

También, son profesores de Arquitectura y Práctica Espacial en el Royal College of Art, investigadores principales de Climavore x Jameel en el RCA y miembros del Canadian Institute for Advanced Research.