Los coros ronda, tema central de una nueva entrega del proyecto audiovisual 'Origen' promovido por Cultura

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los coros ronda son el tema central de una nueva entrega del proyecto audiovisual 'Origen' promovido por la Consejería de Cultura con el objetivo de acercar el patrimonio inmaterial al mayor número de personas a través de pequeñas piezas visuales.

Para la realización de esta píldora se ha seguido el trabajo del Coro Ronda Altamira y de su presidente Julio Merino que, desde los 22 años, primero como cantautor y hoy como coralista, está cantando a esta tierra. Se grabó el 'Día a jorra' del programa 'Origen' que tuvo lugar el pasado 9 de agosto en Borleña.

Esta quinta entrega se centra en los coros ronda, agrupaciones que provienen de "la ronda" que antiguamente hacían los mozos cuando iban a cantar a las novias de casa en casa. Las rondas cantaban a una o dos voces, aunque ahora las formaciones han ido evolucionando a coros y pueden ser polifónicas y cantar hasta a cuatro voces.

Los miembros suelen llevar una vara que llevan es el "palo pinto", hecho de avellano o roble y decorado con distintos dibujos grabados, que originariamente servía para apoyarse y caminar, pero también para defenderse.

En Cantabria existen más de una treintena de coros ronda, aunque su existencia está en riesgo grave de desaparición porque no hay relevo generacional.

Inciativas como la del Coro Ronda Midiaju con su ronda de niños que aprende a cantar de esta forma, aportan esperanza al mantenimiento de esta práctica.

En total se trata de ocho píldoras audiovisuales que se irán publicando en las próximas semanas. Cada una de ellas trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordéon, los piteros y las bandas de folk.

Se espera que este tipo de material audiovisual realizado por la productora El Cuartuco se difunda ampliamente en medios de comunicación digital y televisión y sirva también como material para divulgación y sensibilización en centros educativos, ferias y eventos culturales y turísticos.