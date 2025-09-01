El corto de animación 'Adiós' y el documental 'Inania', ganadores de la cuarta edición del festival 'Rurales' - FESTIVAL RURALES

Nacho Vigalondo ha recibido el premio honorífico

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje de animación 'Adiós', dirigido por José Prats, y el documental 'Inania', de las realizadoras Júlia Girós y Vera Herrero Mercader, han sido los ganadores del concurso convocado dentro del Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, 'Rurales', que ha celebrado este fin de semana en Espinama (Camaleño) su cuarta edición organizado por la compañía de artes escénicas Ruido Interno.

En la modalidad videoarte y otros lenguajes el galardón se ha declarado desierto y el jurado ha decidido entregar un premio ex aequo al trabajo de ficción 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja, y al documental 'Iturralde', de Jon Martija Lenuda.

En cuanto al Premio del Público ha sido para la cántabra Patricia Hernández por su trabajo 'Las que se fueron a servir'.

Además, este sábado el realizador de Cabezón de la Sal Nacho Vigalondo ha recibido el premio honorífico de manos del cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón, presidente de honor de 'Rurales'.

Este festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego, dependiente de la Consejería de Cultura, y el apoyo económico de la Consejería de Medio Ambiente, a través de MARE; el Ayuntamiento de Camaleño; la empresa privada Data SDR, y la Agrupación de Empresarios de Hostelería del Valle de Camaleño.

También colaboran con él el Grupo de Acción Local de Liébana, el Teleférico de Fuente Dé y el Parador de Fuente Dé. Además, mantiene su colaboración con el Festival de Cine de Santander y el Festival de Encuentro de Arte Rural en Mazcuerras 'Aselart', ha informado la organización.