El cortometraje 'Vigilia', de Claudia Estrada, gana el Premio del Jurado en el certamen 'La tarde más corta'

La consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río, asiste a la entrega de premios de la sección 'La tarde más corta', que forma parte del Festival de Cine de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

Esta sección forma parte del IX Festival de Cine de Santander y reconoce la labor de jóvenes creadores cuyas piezas giran sobre los ODS

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Vigilia', de Claudia Estrada, ha ganado el Premio del Jurado en el certamen 'La tarde más corta', sección que forma parte de la novena edición del Festival de Cine de Santander y en la que el Premio del Público ha recaído en 'Una solución a la problemática habitacional de la población', de Alberto Blanco.

En esta sección han participado diez cortometrajes cuyo tema central gira en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y este lunes por la tarde el Auditorio del Centro Botín ha acogido la entrega de premios.

Al acto han asistido, entre otros, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha celebrado el talento e implicación de todos los jóvenes cineastas que, en sus obras, "nos hacéis ver vuestros sueños".

Además, ha destacado que las historias que cuentan los participantes en sus cortos demuestran que "los jóvenes estáis aquí para haceros oír, para dar visibilidad a la realidad del mundo".

"La edad no mide el talento y vuestros planos llevan la huella de la perseverancia, de las noches de rodaje, del escaso presupuesto, pero que al final merecen la pena". Un cortometraje puede abrir conciencias, sembrar cambios y unir a desconocidos, ha añadido.

En el certamen compiten piezas audiovisuales de cualquier género: ficción, documental, experimental o videoclip y se permite el uso de teléfonos digitales, tabletas o cámaras no profesionales.

La Consejería de Inclusión Social impulsa esta iniciativa en la que se premia la creación de piezas audiovisuales realizadas por jóvenes de 18 años o menores, al objeto de promover su participación activa en la sensibilización y fomento del desarrollo sostenible, utilizando el lenguaje audiovisual como forma de expresión y creatividad juvenil.

El Festival de Cine de Santander, que dio comienzo el pasado 12 de septiembre y se prolonga hasta este jueves 18, cuenta esta edición con una amplia selección de películas que abarcan desde óperas primas del cine iberoamericano, a títulos de producción cántabra, cine de autor, un ciclo dedicado a Luis Buñuel por el 125 aniversario de su muerte, y se complementa con otras actividades como encuentros con directores y coloquios.