Costa Quebrada presentará su candidatura para acoger el Congreso Nacional de Geoparques en 2027

Comité de Gobernanza de Costa Quebrada - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Costa Quebrada presentará su candidatura para acoger en 2027 el Congreso Nacional de Geoparques, "una oportunidad única" para reunir en Cantabria a los 18 geoparques de toda España y promocionar el "extraordinario" patrimonio geológico de relevancia internacional que se asienta sobre ocho municipios de la comunidad.

Este es uno de los acuerdos que este jueves se ha aprobado en la quinta reunión del Comité de Gobernanza de Costa Quebrada, un acto que ha estado presidido por el consejero de Medio Ambiente y que ha contado con la participación de los consejeros de Educación, Sergio Silva; de Turismo, Luis Martínez Abad, y de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, así como de alcaldes y representantes de los ocho ayuntamientos que componen este espacio y del equipo técnico de la Asociación.

Un encuentro que ha servido para hacer balance de los diferentes programas y actuaciones que se han llevado a cabo en este año, destacando especialmente el "éxito" en las líneas de investigación, geoturismo, participación y redes, que han contado con un porcentaje de ejecución del 100 por ciento de sus proyectos.

Media ha explicado que el Comité de Gobernanza ha aprobado el Plan de Acción de 2026, "la hoja de ruta" para reforzar y mejorar la conservación y preservación de este enclave, así como para continuar avanzando en la promoción de sus valores, su divulgación científica y su gestión participativa.

Proyectos y líneas de trabajo que permitirán "consolidar" el Geoparque en el territorio, atendiendo a las recomendaciones de la UNESCO.

Además, el consejero ha incidido en que estos avances, que se materializarán en los dos próximos años, nutrirán el dossier oficial que la entidad deberá entregar en julio de 2027 a la UNESCO para la renovación de este certificado en 2028.

Según ha trasladado, durante el encuentro los miembros de la Asociación han mostrado al Comité su "preocupación" por que los Presupuesto de Cantabria para 2026 no se vayan a aprobar en el Parlamento, con "la consiguiente inestabilidad económica" que supone para esta entidad.

Sobre este tema, Media les ha asegurado que el Ejecutivo buscará la fórmula para que las diferentes partidas nominativas que recibe, y, que, desaparecerán con la prórroga de las cuentas de este año, se mantengan en 2026 "para que Costa Quebrada pueda seguir avanzando en su crecimiento y consolidación, algo que repercutirá directamente en los ocho municipios y en todos los cántabros", ha dicho.

Por otra parte, en el encuentro se ha formalizado el cambio en el cargo en su vicepresidencia, rotatorio cada año, que a partir de ahora recaerá en la primera teniente de alcalde de Miengo, Elena Castillo, que toma el relevo de la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Como ejemplo de algunas de las líneas de actuación previstas para los próximos meses, el consejero ha destacado que se continuará potenciando el programa de educación ambiental, por el que este año han pasado más de 2.800 escolares y que ha contado con la participación y la atención a más de 1.200 cántabros en las diferentes actividades propuestas.

Además, se actuará para mejorar y ampliar las señalizaciones del Geoparque por los ocho municipios y se trabajará para potenciar la protección de entornos "muy masificados", especialmente en el entorno de las dunas de Liencres.

Otros asuntos que se abordarán el próximo año será la gestión de nuevos socios y el uso de un sello del Geoparque que ponga en valor la implicación de empresas de la zona, al igual que ya funciona en otros espacios similares.

También está previsto el establecimiento de audioguías que ofrezcan al visitante toda la información de este entorno, sin necesidad de tener que ir acompañado de un guía.

PLAN DE ACCIÓN 2026

El Geoparque Mundial UNESCO Costa Quebrada presenta su Plan de Acción 2026, diseñado para avanzar en el proceso de revalidación UNESCO prevista en 2028.

El documento responde de forma directa a las recomendaciones de la evaluación y consolida un modelo de gestión basado en la conservación, la participación social y el desarrollo sostenible del territorio.

El plan articula once líneas estratégicas que abarcan comunicación, investigación, educación, conservación, geoturismo, participación social, trabajo en red, gestión administrativa y financiación europea.

Cada línea incorpora acciones medibles e indicadores específicos, siguiendo una metodología participativa trabajada con ayuntamientos, productores locales, sector turístico, centros educativos, asociaciones y comunidad científica.

Uno de los pilares del plan es la educación ambiental y la divulgación científica, prioridad estratégica en un geoparque poblado y de alta fragilidad ecológica.

El objetivo es reforzar el vínculo entre la comunidad local y el territorio mediante programas educativos por niveles, proyectos de aprendizaje-servicio, capacitación de guías y nuevos materiales científicos accesibles.

El Plan incorpora acciones dirigidas a reducir la presión turística estacional en zonas sensibles de la costa mediante la creación de una oferta geoturística diversificada en el interior del territorio, el análisis de flujos de visitantes y la puesta en marcha de estrategias de descongestión en puntos de alta afluencia, como el Global Geosite.

La planificación 2026 incluye un calendario estratégico con hitos clave como FITUR, la Semana Europea de los Geoparques, Jornadas de Participación Social, el Seminario Internacional UNESCO, la organización del Congreso Nacional de Patrimonio Geológico en Costa Quebrada, y un programa territorial conjunto con el Museo de Altamira.

Estas actividades tienen el objetivo de refuerzar el posicionamiento del Geoparque a escala nacional e internacional.

En materia de gobernanza, el Plan propone fortalecer la estructura de gestión y la estabilidad financiera, avanzar en protocolos de cooperación público-privada, ampliar la red de empresas colaboradoras y desarrollar herramientas como el mapa interactivo de productores y experiencias locales, un archivo fotográfico del territorio y nuevas audioguías accesibles, incluyendo contenidos del área marina.