Lo cotidiano y lo mitológico se unen el domingo 26 en el Palacio en 'El canto de la sirena' del IMA Baroque Ensemble

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lo cotidiano y lo mitológico se unirán el próximo domingo 26 de octubre en el espectáculo 'El canto de la sirena', que el IMA Baroque Ensemble interpretará en el Palacio de Festivales de Cantabria con la voz de la soprano Tehila Nini-Goldstein.

La cita será en la sala Pereda, a las 19.00 horas, y tendrá una duración de 65 minutos sin descanso.

Junto a la reconocida soprano estarán Roy Amotz (traverso), Ira Givol (violonchelo), Daria Spiridonova (violín) y Zvi Meniker (clavicémbalo).

El IMA Baroque Ensemble es un grupo innovador dedicado a celebrar la diversidad y la inclusividad que a menudo se pasan por alto en la música antigua.

En este concierto explorará la conexión entre los rituales cotidianos, el atractivo mitológico y el peligro de la sirena, la encantadora que atrae a los hombres "inocentes" a un sueño mágico con el poder de su voz.

Así, el programa que presenta, que abarca siglos de música y narrativa, profundiza en las intersecciones de la evolución (la canción de cuna), la mitología y la religión.