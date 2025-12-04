Crece un 47% la incidencia de la gripe en Cantabria, aunque el nivel epidémico se mantiene bajo

Archivo - Hombre tosiendo. - POCKETLIGHT/ISTOCK - Archivo

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gripe se mantiene en nivel epidémico bajo en Cantabria, con una incidencia de 150,34 casos por cada 100.000 habitantes, casi un 47 por ciento más que la semana pasada. Además, los datos de bronquiolitis ascienden "levemente" en la región, con 22 casos, es decir 3,72 por cada 100.000 habitantes, un 15,8% más.

Así, aunque las cifras de gripe y bronquiolitis correspondientes a la semana 48 del año (del 24 al 30 de noviembre) son "ligeramente" mayores a la anterior, la circulación del COVID-19 es "escasa", con solo dos casos declarados, según ha informado este jueves Salud Pública, que recuerda que es recomendable el uso de mascarilla en pacientes con procesos respiratorios.

La incidencia estimada global de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) continúa en aumento con 708 casos por 100.000 habitantes, frente a los 620,51 de la semana 47 (del 17 al 23 de noviembre).

Los datos registrados también reflejan un "discreto" aumento del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), ya que se han declarado 35 nuevos casos.

DATOS DE HOSPITALIZACIÓN

En cuanto a Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) que han requerido hospitalización, la tasa estimada ha aumentado durante esta semana y se sitúa en 21,45 casos por 100.000 habitantes, un 46,4% más que en la precedente (cuando la tasa era de 14,78).

El porcentaje de positividad para gripe es de 46,4% (ha subido respecto al anterior dato, del 41,86%), con un valor inferior al 12% para VRS y cercano al 1% para SARS-CoV-2.

Las urgencias hospitalarias han aumentado en la última semana en Cantabria y sobrepasan ligeramente las cifras medias de actividad en este área, con 6.714 asistencias.

Por tipologías, se incrementa "discretamente" el número de procesos febriles, síndromes generales y alteraciones respiratorias graves/disnea, "probablemente vinculadas a infecciones respiratorias agudas", apuntan desde la Consejería de Salud.

COBERTURA VACUNAL

En un comunicado, la Dirección General de Salud Pública insiste en la vacunación como "una de las herramientas más eficaces" para fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra las enfermedades infecciosas.

Por eso, reitera la importancia de que alcanzar una cobertura de vacunación superior al 75% en personas mayores y personal sanitario, mientras que el objetivo es del 60% para embarazadas y personas en condiciones de riesgo.

En la actualidad, se han administrado 96.776 vacunas antigripales en el grupo de población mayor de 60 años, lo que supone una tasa del 51,30%, y en profesionales sanitarios el porcentaje es inferior al 40% (38,46%), "muy lejos" por tanto del objetivo marcado

También se han inoculado 7.975 vacunas entre la población infantil de 6 a 59 meses y 1.138 a embarazadas, un 37,86% sobre el 60% fijado.

Y contra la COVID-19, se han puesto 40.211 dosis entre mayores de 70 años, lo que supone una cobertura del 38,36%.

Por último, respecto a la inmunización contra VRS, de los 1998 bebés registrados como 'población diana' han sido vacunados 1.867, un 93,44%.

MANTENER LA PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO

Además de la vacunación, Salud Pública recomienda mantener una buena higiene de manos, y cubrirse ante estornudos y tos con el pliegue del codo, "nunca con la mano", y que personas enfermas eviten el contacto con otras.

También aconseja el uso de mascarilla en pacientes con procesos respiratorios, como gripe u otras infecciones agudas, y fomentar el uso de espacios al aire libre, así como ventilar a menudo los interiores.

Asimismo, se recomienda el uso de pañuelos desechables, alimentarse bien y beber muchos líquidos y evitar el consumo de tabaco, que debilita el sistema inmunológico y lo hace más vulnerable a enfermedades como la gripe.

En casos no graves, conviene limitar, en lo posible, la asistencia a consultas médicas en hospitales o centros de salud, por ser un elemento de transmisión en entornos altamente vulnerables.

Solo se aconseja ir a centros de salud y servicios de urgencias cuando se presentan síntomas llamativos o señales de alarma, como fiebre muy alta, tos persistente, dificultad para respirar o malestar general.