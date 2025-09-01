Crece la ocupación hotelera en agosto en Cantabria: llega al 90% en varias zonas y al 95% en Liébana

Turistas pasean por el paseo marítimo de Santander, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en agosto en Cantabria ha sido "algo mayor" que en el mismo mes del año anterior, y ha rozado el 90 por ciento en varios puntos de la región, como la capital o lugares turísticos y de la costa. Además, en Liébana se ha superado ese valor y se ha llegado al 95%, la cifra más elevada de toda la comunidad autónoma.

Así, la afluencia y estancia de turistas se ha situado en torno al 85-90% en Santander y en Somo, en Ribamontán al Mar; y en cerca del 90% en Isla, en Arnuero, y en las zonas de Santillana del Mar, Suances o Comillas, en la comarca occidental, según datos de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria facilitados a Europa Press.

Desde la AEHC han subrayado que tanto en julio como en agosto la ocupación hotelera ha sido "positiva" en el conjunto de la región, y han destacado el repunte del mes pasado en comparación con los datos de 2024.

Y de cara a septiembre, los representantes del sector prevén una ocupación "menor" que en julio y agosto, aunque la afluencia final dependerá "en gran parte" del tiempo y de las reservas de última hora.

Pero, "en líneas generales", y en el arranque del mes, "septiembre aún está flojo" en términos de ocupación, si bien la previsión es "mejor" para los fines de semana, han señalado desde la AEHC.