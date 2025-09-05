Crecen un 19% los espectadores del FIS, hasta superar los 32.000

Público en el Palacio de Festivales de Santander para asistir a un espectáculo del FIS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32.439 espectadores han asistido a la recién concluida 74 edición del Festival Internacional de Santander (FIS), lo que supone un incremento de más del 19 por ciento frente al año pasado, cuando, a su vez, ya se había registrado un aumento del 17%.

De los espectáculos presentados en el Palacio de Festivales, diez agotaron las localidades, ocho fueron lleno técnico y otros tres superaron el 60% del aforo.

Y en el ciclo de 'Marcos Históricos', doce programas agotaron también el papel, al igual que los dos conciertos en el Centro Botín, y otros ocho tuvieron una ocupación por encima del 90%, ha informado la organización del FIS.

Su director, Cosme Marina, se ha felicitado de estos datos que son, según ha indicado, "un acicate para continuar trabajando". "El público ha hecho suya nuestra propuesta. Esa es nuestra mayor satisfacción", ha subrayado.

A su juicio, el FIS es un "Festival plural, que arriesga y plantea retos tanto al público como a los artistas, con la calidad de las propuestas como guía".

Y ha indicado que la edición número 75 "ha de ser un punto de inflexión para el Festival, como de alguna manera lo fue su 50º aniversario".