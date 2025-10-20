Cruz Roja Cantabria conmemora los 25 años de su Plan de Empleo que ha atendido a más de 14.000 personas

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Cantabria conmemora este martes, 21 de octubre, los 25 años de su Plan de Empleo, que ha atendido a más de 14.000 personas en este periodo.

El evento contará con la presencia de administraciones públicas, empresas, entidades sociales, personal técnico y voluntarios de la ONG.

Según ha informado la entidad, a lo largo de estos 25 años, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido a 14.214 personas en la región, que han encontrado acompañamiento, orientación, formación, oportunidades y confianza de la mano de la organización.

Según el presidente autonómico de Cruz Roja en Cantabria, Javier Fernández Dosantos, el balance de este recorrido ha sido "muy positivo" gracias a la colaboración con el Fondo Social Europeo, Gobierno de España, Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Empleo, empresas y entidades sociales colaboradoras.

"El trabajo en equipo,ha permitido que las personas en situación de mayor dificultad puedan acceder a mejorar su empleabilidad y a un empleo. De esta forma, se mejora la calidad de vida, se generan oportunidades reales y se construye un futuro transformador", ha declarado el presidente.

Desde el año 2000, en Cantabria, más de 2.000 empresas han colaborado, generando 6.390 alianzas de mejora de la empleabilidad que pasaron por la gestión de ofertas de empleo, formación a la carta, inserciones, sesiones presenciales y telemáticas de orientación en materia de empleabilidad, participación en campañas de sensibilización, talleres de diversidad, competencias y talento y mesas de diálogo empresarial.

Durante el acto, se realizará la entrega de reconocimientos a tres empresas de la región por su implicación y compromiso en la contratación, generación de alianzas, y fidelidad. Se reconocerá al voluntariado del plan de empleo por su dedicación, constancia y generosidad.

Ante los desafíos futuros del mercado laboral y de la sociedad en general como la transición ecológica, digitalización, envejecimiento de la población, polarización social, el impacto de la IA, el Plan de Empleo de Cruz Roja apuesta por reforzar la cooperación y el partenariado entre los distintos actores, públicos y privados para seguir creando oportunidades laborales que cambian vidas.