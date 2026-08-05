Cruz Roja realiza 2.800 intervenciones hasta julio en Cantabria, un 40% más, la mayoría por picaduras de medusas

Bandera para personas con daltonismo en la playa de Ris, en Noja - CRUZ ROJA

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha realizado un total de 2.847 intervenciones desde el comienzo de la temporada de salvamento y socorrismo hasta el 31 de julio, un 40 por ciento más que el verano pasado cuando se registraron 1.719. La mayor parte han estado relacionadas con asistencias sanitarias (2.475), principalmente por curas adicionales provocadas por contactos con carabelas portuguesas.

Además, ha rescatado a 118 personas, un 25% más que en el mismo periodo de 2025.

Así lo ha informado este miércoles en un comunicado, en el que el responsable de Socorros de la entidad, David Peinado, ha explicado que las incidencias por el contacto con las medusas se han adelantado en comparación con otros veranos, que han comenzado el 4 de julio, "multiplicándose durante todo el mes hasta superar las 800 personas atendidas". Esto ha conllevado que ondeara la bandera de precaución en varios arenales de la región.

Ha matizado que "la gran mayoría de las incidencias han sido leves", a excepción de algunos casos puntuales que han requerido traslado a un centro hospitalario por precaución, al tratarse de niños de corta edad o personas alérgicas.

Además, los socorristas también han intervenido por alergias, traumatismos, golpes de calor, lipotimias y otras como incidencias relacionadas con patologías previas cardio-vasculares, respiratorias, digestivas o psiquiátricas en las personas usuarias que manifestaron síntomas durante su estancia en la playa.

UN 25% MÁS DE RESCATES

Además, los socorristas han rescatado a 118 personas, un 25% más que el verano pasado. El rango de edad más vulnerable han sido menores de hasta 14 años y las personas jóvenes de 15 a 25 años.

De ellas, 111 personas han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios y se ha intervenido con 53 personas extraviadas en las playas, principalmente niños menores de 12 años.

Por otra parte, los perfiles de las personas atendidas han sido mayores de 65 años, niños debido a heridas, contusiones leves, golpes de calor o extravíos, personas con patologías previas o enfermedades crónicas que se ven incrementadas por factores como el efecto de las altas temperaturas o la deshidratación.

También jóvenes que en algunos casos, ha indicado la entidad, adoptan conductas "inseguras" por omisión o desconocimiento, como el acceso a zonas no permitidas o peligrosas, zambullidas o por alejarse demasiado de la costa.

Por último, 90 personas han utilizado el servicio de baño adaptado, disponible en las playas de Los Peligros, en Santander; La Salvé, en Laredo; y Trengandín, en Noja.

De manera paralela, el personal de Cruz Roja también realiza una labor de concienciación con mensajes preventivos, como indicaciones que los socorristas dan a pie de arena o desde las embarcaciones a la población.

BANDERAS PARA PERSONAS CON DALTONISMO

Una de las novedades de este verano en las playas es la incorporación de pictogramas en las tradicionales banderas verde, amarilla y roja, que reflejan el estado del mar y advierten de cuándo es apto el baño y cuándo hay que abstenerse.

A través de símbolos impresos sobre las banderas correspondientes al código ColorADD se busca indicar el estado del mar y facilitar la información a quienes tienen dificultades para distinguir los colores, como es el caso de las personas que padecen daltonismo.

De este modo, una barra diagonal representa el amarillo, un triángulo hacia la derecha equivale al azul y un triángulo hacia la izquierda señala al rojo.

Cruz Roja Cantabria está presente este verano en 71 puestos de socorrismo y salvamento con un despliegue de 300 profesionales en las playas de 14 municipios: Alfoz de Lloredo, Bareyo, Camargo, Miengo, Comillas, Laredo, Noja, Piélagos, Ribamontán al Mar, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santoña y Suances.