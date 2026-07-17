CSIF denuncia la "falta" de equipos de protección y servicios unipersonales de la Policía Local en la Semana Grande

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SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha denunciado la "falta" de equipos de protección individuales (EPI) para los policías locales de Santander, como cascos antidisturbios y chalecos antibalas y reflectantes, y la asignación de servicios unipersonales durante la festividad de la Semana Grande.

El sindicato ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que formula un requerimiento formal y urgente ante la "grave situación de riesgo e indefensión" en el que se encuentran los agentes de este Cuerpo durante los eventos que congregan una gran afluencia de personas, como el chupinazo.

Según señala CSIF en el escrito, la asignación "sistemática" de servicios unipersonales y la "flagrante carencia" de equipos de protección individual (EPI) constituyen un "incumplimiento directo" de la normativa de prevención de riesgos laborales y del régimen estatutario de la Policía Local que el sindicato "no está dispuesta a tolerar".

Así, ha solicitado que se ponga fin a "la práctica de enviar a un solo agente a cubrir servicios que requieren apoyo mutuo", como realizar cortes de vía o patrullas en zonas con miles de personas, ya que "contraviene directamente" con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, que recoge "la limitación de los servicios unipersonales como una garantía de seguridad para los agentes".

El sindicato reivindica el derecho de los agentes a prestar servicio "en condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo".

Además, ha indicado que la Administración tiene la "obligación ineludible" de proporcionar los medios técnicos necesarios para garantizar la integridad física de los agentes.

Ha destacado que la carencia de cascos antidisturbios, chalecos antibalas y chalecos reflectantes en eventos de riesgo previsible supone una "vulneración" de la normativa.

Asimismo, CSIF se ha referido al "estrés laboral" que genera la exposición de un agente en solitario a grandes masas sin el equipo adecuado.

Para el sindicato, la "falta" de efectivos que padece este Cuerpo, derivada de "un problema de planificación y de recursos humanos" debe resolverse mediante "refuerzos, contrataciones o reorganización" del servicio, y no "reduciendo la seguridad de los agentes".

De esta forma, ha pedido al Consistorio la supresión inmediata de todos los servicios unipersonales en puntos de control, cortes de vía y patrullas durante las fiestas de Santander, la dotación urgente de equipos de protección individual completos y homologados para toda la plantilla operativa; y la prohibición expresa de asignar servicios en zonas de gran afluencia o riesgo a aquellos agentes que no dispongan de la totalidad de los EPIs necesarios para su seguridad.

Asimismo, ha solicitado la revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos Laborales específica para eventos masivos, con participación de los delegados de prevención.

CSIF ha advertido que, en el caso de no recibir una respuesta satisfactoria y no adoptarse las medidas de seguridad solicitadas en un plazo de tres días, interpondrá una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y ejercerá "las acciones legales oportunas" ante la jurisdicción contencioso-administrativa para salvaguardar la integridad física de los agentes.