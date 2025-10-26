El 'Cuarteto para el fin de los tiempos' y el patrimonio musical cántabro, esta semana en el Palacio de Festivales

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música clásica será la protagonista esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, donde tendrán lugar dos recitales en los que se escucharán el 'Cuarteto para el fin de los tiempos' de Olivier Messiaen y obras representativas del patrimonio musical cántabro.

La primera de las citas será la de 'Cuarteto para el fin de los tiempos', que se desarrollará este martes, 28 de octubre, a las 19.30 horas, en la Sala Pereda durante 50 minutos con descanso.

Messiaen escribió y estrenó esta obra de música clásica en un campo de prisioneros alemán en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En pleno invierno de 1940-41 compuso el cuarteto para los instrumentos que se encontraban a disposición de los internos del campo: violín, violonchelo, clarinete y piano.

En el Palacio será interpretado por Isabelle Faust (violín), Jean-Guihen Queyras (violonchelo), Jorg Widmann (clarinete) y Pierre Laurent Aimard (piano).

SINFÓNICOS CÁNTABROS

Y el viernes 31, a las 19.30 horas, la Sala Argenta será escenario del recital 'Sinfónicos cántabros' que propone un viaje sonoro por el patrimonio musical de Cantabria de la mano de Miguel Trápaga (guitarra), Ana María Valderrama (violín) y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, bajo la dirección de Isabel Rubio.

De esta manera, se dará voz a tres generaciones de compositores cántabros con la interpretación del 'Concierto para violín' de Jesús de Monasterio (1836-1903), 'Concierto para guitarra y orquesta' de José Manuel Fernández (1956) y 'Suite Montañesa' de Arturo Dúo Vital (1901-1964).