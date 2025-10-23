Cuatro años de cárcel y 15.000 euros de indemnización por violar a su prima cuando ambos estaban ebrios

Ha habido acuerdo, por el que se incluyen las atenuantes de embriaguez y de reparación del daño, que implica una reducción de penas

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de cárcel y a una indemnización de 15.000 euros a un hombre por violar a su prima cuando ambos estaban ebrios.

Las partes han llegado a un acuerdo antes del juicio, que se ha ratificado en sala, y que conlleva la reducción de penas inicialmente solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular al introducirse las atenuantes de embriaguez y de reparación del daño por parte del acusado (ha consignado 4.000 de los 15.000 euros que se le piden para indemnizar a su prima por los daños morales causados y las secuelas que padece).

Así, en lugar de los nueve años de cárcel que pedían inicialmente la Fiscalía y la acusación particular se han quedado en cuatro. Además de la pena de prisión, se le han impuesto siete años de libertad vigilada, cinco de inhabilitación para trabajo con menores y ocho de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima.

La indemnización de 15.000 euros fijada es la que solicitaba inicialmente la Fiscalía (la acusación particular pedía 20.800 pero con el acuerdo se ha adherido a la cantidad requerida por el Ministerio fiscal).

PIDE "PERDÓN" A LA VÍCTIMA

El procesado ha ratificado ante la sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial estar conforme con los hechos y el delito de agresión sexual del que se le acusa y, además, ha pedido "perdón" a la víctima y a su familia --que también es la suya-- por el "problema que se ha generado".

Sí ha insistido en que la noche en que ocurrieron los hechos ambos habían bebido "muchísimo", por lo que "no puede recordar con exactitud" lo que ocurrió.

Ha señalado que el "problema" le ha afectado también "mucho" a él y, tras los hechos, tuvo que dejar la carrera universitaria porque "no podía concentrarse" y está recibiendo tratamiento, gracias al que va "un poco mejor" y ha vuelto a estudiar.

LOS HECHOS

El condenado y la víctima se encontraban en la vivienda del primero acompañados de otros familiares tomando "abundantes bebidas alcohólicas".

La mujer se quedó dormida en el sofá. A medianoche, el hombre, "aprovechándose de que su prima estaba totalmente embriagada por la gran cantidad de bebidas alcohólicas tomadas, la penetró vaginalmente, sin que ella pudiera reaccionar debido a su estado". A continuación, la mujer "sintió cómo volvía a ser penetrada (...), no pudiendo reaccionar ni moverse".

Pasados unos momentos, "cuando pudo abrir los ojos, se dio cuenta de que se encontraba en la habitación de su primo". Después, el acusado le introdujo los dedos en la vagina, sin que ella reaccionara.

A consecuencia de estos hechos la mujer sufre sintomatología ansioso-depresiva y postraumática.

Con el acuerdo al que se ha llegado, se añade que el procesado, en el momento de los hechos, y debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, presentaba alteradas "de forma moderada" sus facultades "volitivas e intelictivas".

También se incluye en las conclusiones las citadas atenuantes de intoxicación alcohólica y reparación del daño.

Tras ratificar las partes el acuerdo en Sala, la presidenta de la misma ha comunicado que la sentencia que se dicte será ajustada a los términos expresados en el mismo.