Cuatro estudiantes de la UC podrán cursar gratis el máster online en emprendimiento de EUNICE

Clase de Máster Laboratorio de Emprendimiento EUNICE. - UC

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes graduados de la Universidad de Cantabria (UC) ya pueden solicitar una de las cuatro becas completas que permitirán cursar gratuitamente la segunda edición del Máster Laboratorio de Emprendimiento EUNICE, un máster online internacional de un año de duración ofrecido por la Universidad de Catania.

La convocatoria ofrece 40 becas completas, distribuidas entre las diez universidades que integran la alianza EUNICE, de las que cuatro están reservadas para candidaturas de la UC.

Las ayudas cubren íntegramente la matrícula del programa y el plazo para presentar solicitudes es el 6 de noviembre de 2026, según ha informado la UC en un comunicado.

Coordinado por la Universidad de Catania, el máster de 60 créditos se impartirá en inglés, entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Los estudiantes que lo completen obtendrán un título italiano, Máster Universitario di I Livello, que será similar a un título propio de máster español que no da acceso al doctorado.

El programa está dirigido a estudiantes graduados o próximos a graduarse interesados en adquirir competencias emprendedoras, desarrollar proyectos innovadores y transformar ideas en iniciativas empresariales sostenibles en un contexto internacional.

Pueden presentar su candidatura los titulados universitarios que cuenten como mínimo con un grado o titulación equivalente, así como estudiantes que finalicen sus estudios de grado antes del inicio del programa. En todos los casos se requiere un nivel mínimo de inglés equivalente a B2.

APRENDIZAJE PRÁCTICO.

El EUNICE ELAB apuesta por una metodología basada en el aprendizaje práctico, por ello los participantes trabajarán en equipos multiculturales e interdisciplinarios para resolver retos reales planteados por empresas, start-ups, organizaciones de investigación y ecosistemas de innovación vinculados a la alianza EUNICE.

Entre los contenidos del programa figuran áreas como la gestión de la innovación y la sostenibilidad, el diseño de modelos de negocio, metodologías Lean Startup, propiedad intelectual, ciencia de datos, finanzas para emprendedores, economía empresarial y comunicación intercultural.

Además, el programa fomenta competencias transversales muy demandadas en el mercado laboral, como el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo o la resolución de problemas.

Uno de los elementos diferenciales del máster es la realización de 300 horas de prácticas en empresas, organizaciones e instituciones relacionadas con la innovación, el emprendimiento y la transformación digital.

Estas estancias permitirán a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos y ampliar su experiencia profesional en empresas de Cantabria.