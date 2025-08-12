Cubillo de Ebro, en Valderredible, alcanza los 40 grados

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercurio de los termómetros se ha disparado este miércoles hasta los 40 grados en la localidad de Cubillo de Ebro, en el municipio cántabro de Valderredible, la temperatura máxima de la región en una jornada marcada por los avisos por calor en el sur.

Se ha registrado a las 17.20 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las ocho y media de la tarde y consultados por Europa Press.

El segundo valor más elevado ha sido en los 39,3 grados de Polientes, también en Valderredible, municipio que lleva varias jornadas registrando las máximas de la comunidad autónoma.

En tercera posición se sitúa Reinosa, en Campoo, con 37,5 grados, una décima por encima de Tama, en Cillorigo de Liébana, con 37,4 grados, y un grado más que en Ramales de la Victoria (36,4 ºC).

La máxima de esta jornada en España se ha registrado en Badajoz: 45,5 grados a las 15.50 horas.