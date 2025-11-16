Archivo - 'En La Cuerda Floja' Propone Una Tarde De Circo En El Palacio De Festivales De La Mano Del Clown Lolo Fernández - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'En la cuerda floja' del Café de las Artes llegará el sábado 22 de noviembre al Palacio de Festivales de Cantabria de la mano del clown Lolo Fernández.

La cita, para todos los públicos, será en la Sala Argenta, a las 17.30 horas, y tendrá una duración de 90 minutos sin descanso.

Fernández será el conductor de la sesión que contará con Nuria Luna Llena (Hula hoop), PakiPaya (cuadro aéreo), Martina Covone (cuerda), Silvia Capell (mástil chino), Trocos Lucos (báscula), Alyssa Bunce (contorsión y aro aéreo) y la compañía La Absurda (malabares y objetos).

Clown natural de Linares, Lolo Fernández es profesor superior de flauta travesera, pero además decidió formarse con maestros del clown como Anton Valen, Eric de Bont, Peter Shurb, Michelle Dallaire, Teatro de la Complicite y de Creación Teatral como Stefan Metz.

Ya como clown ha sido finalista en el Festival de Clown de Valencia, ha participado en expediciones para Payasos sin Fronteras en Bosnia, Jordania y colaboraciones con el Statdteatern en Gotemburgo (Suecia). En 2012 fue seleccionado como clown principal por el Circo del Sol en el espectáculo 'Corteo', actuando con la compañía hasta el 2015 en la gira europea y sudamericana.

Como profesor de clown ha impartido talleres en España, Bélgica, Alemania, Marruecos, Brasil, Argentina, Chile y Perú; y para escuelas y universidades de teatro y circo profesionales (Circo La Tarumba en Lima, Universidad Autónoma de Madrid, Timbre 4 en Buenos Aires, Cirque du soleil y Cirque du mundo).

'En la cuerda floja' presenta un formato genuino creado para la ocasión, con números de distintas disciplinas a cargo de artistas y compañías de reconocida trayectoria.

Un espectáculo que muestra la poética, el humor, las capacidades sobrehumanas y la belleza de artistas que entienden el circo como expresión artística, medio de intercambio y fusión cultural.