Cultura conmemora el siglo y medio del nacimiento de Manuel Falla con un concierto este martes en el Palacio

Atlántida Chamber Orchestra, dirigida por Manuel Tévar. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se ha sumado a la conmemoración del siglo y medio del nacimiento del compositor gaditano Manuel de Falla, con la celebración de un concierto de la formación musical Atlántida Chamber Orchestra, dirigida por Manuel Tévar, este martes, 17 de noviembre, en el Palacio de Festivales de Cantabria.

En el programa se interpretarán tres partituras de compositores actuales, junto con una de las piezas más conocidas de Falla, 'El amor brujo', en su versión de 1914. Como solistas actuarán el pianista Luis González Lladó y la mezzosoprano Patricia Illera.

El programa propone un recorrido por distintas partituras de diferentes tiempos. Se iniciará con 'Objeto de Precisión III', de Erick Garcés. La obra fue distinguida en el I Concurso Internacional de Composición 'Bienal Manuel de Falla' y se anuncia en Santander como reestreno en España. Luis González Lladó asumirá la parte solista, acompañado por la Atlántida Chamber Orchestra.

Continuará con la composición de Albena Petrovic, cuyo título, 'Fuego: homenaje a Manuel de Falla', hace referencia a la 'Danza ritual del fuego' y establece un puente entre una de las páginas más reconocibles del compositor y el lenguaje de una autora contemporánea.

Asimismo, el programa incluirá 'Reflejos de Córdoba', de Constancio Hernáez, una tercera aportación que amplía el recorrido musical de la primera parte del concierto.

Y el recital concluirá con la interpretación de 'El amor brujo', con Patricia Illera como mezzosoprano solista. Se interpretará la versión de 1914, anterior a las sucesivas revisiones con las que Falla fue transformando su composición.

Esa elección constituye uno de los principales atractivos de la cita, al permitir al público aproximarse a los orígenes de una partitura que acabaría convirtiéndose en una referencia esencial de la música española, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA

La Atlántida Chamber Orchestra, fundada en 2015, se ha consolidado en apenas una década como un referente musical en España, reconocida por la energía, precisión y frescura de sus interpretaciones.

La formación está integrada por una destacada generación de jóvenes profesionales y sigue un modelo de inspiración europea, con énfasis en la música contemporánea y la recuperación del patrimonio musical español.

Su director artístico y musical es Manuel Tévar, que se ha convertido en uno de los músicos españoles con mayor proyección internacional de su generación, dirigiendo a destacadas orquestas estatales de Europa y Asia en prestigiosas salas como la Philharmonie de Berlín, el Mozarteum de Salzburgo, el Rudolfinum de Praga o la Sala Dorada del Musikverein de Viena.

Desde sus inicios, la orquesta ha actuado en algunas de las salas y festivales más relevantes del país, como el Auditorio Nacional de Música, el Teatro Real, el Teatro Monumental, los Teatros del Canal, el Auditorio de Zaragoza, el Festival de Música de Segovia (MUSEG), el Festival Internacional de San Lorenzo de El Escorial, Festival Les Nuits Pianistiques de Aix-en- Provence, Festival Internacional de Música Contemporánea de Córdoba o Festival COMA, entre otros.

La crítica ha destacado su calidad, virtuosismo y carácter distintivo, situándola entre las orquestas de cámara más relevantes del panorama actual.

Su reciente éxito en el Mozarteum de Salzburgo ha reforzado su proyección internacional y consolidado su posición en la escena musical internacional.