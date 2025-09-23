Cultura convoca 80.000 euros de ayudas a profesionales para producción y edición audiovisual

Archivo - Momento del rodaje de un corto - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria ha convocado subvenciones a profesionales por importe de 80.000 euros para la producción y edición audiovisual.

En concreto, serán para la producción y edición de cortometrajes (de ficción, animación o documentales) y video-arte, este año y el próximo, y se concederán en régimen de concurrencia competitiva, según el extracto de la resolución por la que se convocan estas ayudas, publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria.

Entre los criterios de valoración de los trabajos candidatos figuran el interés cultural del proyecto presentado, y se tendrá en cuenta tanto la originalidad del guión, como la propuesta visual y la historia que se cuenta.

También la relevancia y originalidad del proyecto que, en la categoría de ficción, se analizará la calidad del guión y en videoarte y documental, la investigación desarrollada.

Además, se evaluará la viabilidad del proyecto, a través de la adecuación a la previsión presupuestaria, al plan de producción y al de financiación.

Y se tendrán en cuenta aspectos como la trayectoria profesional o la generación de actividad económica en Cantabria, de acuerdo al porcentaje que represente la contratación de recursos creativos, artísticos y técnicos prestados por personas y empresas de la región y en relación al presupuesto total del proyecto, así como el interés histórico cultural del mismo, en función del grado de conexión con la comunidad autónoma y el fomento de la igualdad de género, entre otros.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del miércoles 24 de septiembre.