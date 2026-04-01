Cultura convoca ayudas a particulares para la protección de bienes inmuebles civiles

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SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, turismo y deporte, ha convocado subvenciones, por un montante de 334.000 euros, dirigidas a particulares para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria para el año 2026.

Esta medida pretende facilitar el cumplimiento del deber legal de preservar el patrimonio cultural de Cantabria.

Concretamente, las subvenciones irán dirigidas a la protección de aquellos bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC); Bien de Interés Local o Catalogado (BIL); que hayan sido incorporados al Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria (Bienes Inventariados) o que formen parte de un Conjunto Histórico.

Según el extracto de la resolución, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria, podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas físicas, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro, que sean propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles definidos en el artículo 1 de la Orden UIC/15/2021, de 16 de abril.

En caso de tratarse de poseedores legítimos, deberán contar con la autorización del propietario para realizar la actividad subvencionada.

En el caso de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, sin personalidad, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, se harán constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

No serán objeto de subvención al amparo de esta convocatoria las intervenciones en los bienes integrantes del patrimonio cultural mueble o del patrimonio arqueológico de Cantabria.

Tampoco podrá obtenerse subvención, respecto de un mismo inmueble, al amparo de las dos líneas de subvenciones que se convoquen en 2026 para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria (particulares y empresas).

La cuantía de la subvención a otorgar a cada solicitante no podrá superar el 50% de la actividad subvencionable ni, en cualquier caso, los 30.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria.