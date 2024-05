Cultura dice que "cabría valorar" una sanción al Ayuntamiento de Santander por las obras del Parque 2020

El Gobierno está a la espera de recibir el informe arqueológico para saber si se han producido daños sobre un yacimiento



SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández (PP), ha señalado que "cabría valorar la posibilidad de incoar un procedimiento sancionador" al Ayuntamiento de Santander por haber iniciado las obras del Parque 2020 en homenaje a las víctimas del Covid sin contar con una autorización para llevar a cabo un informe arqueológico necesario.

Y es que la obra para este espacio en Mataleñas tuvo que paralizarse tras la denuncia de una ciudadana, que alertó ante el Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno cántabro que los trabajos se estaban realizando sobre un yacimiento arqueológico.

Así, el Ejecutivo está a la espera de que el gabinete de arqueología GAEM, al que se ha encargado el seguimiento, presente el informe de valoración de los trabajos, según ha dicho este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera, a preguntas del PSOE sobre este asunto en tonro al que el partido ha denunciado que el Consistorio santanderino, gobernado por el PP, "lo ha hecho rematadamente mal".

Ante las preguntas de los socialistas, la titular de Cultura ha señalado que el Gobierno "desconoce" si se iniciaron las obras del parque con algún tipo de informe que detallase que se hallaba sobre un yacimiento arqueológico y que "tampoco las podemos valorar de momento hasta que no recibamos el informe de seguimiento arqueológico y podamos saber si han sido o no afectados en alguna manera".

Pero ante las críticas vertidas por el diputado socialista Jorge Gutiérrez, que ha señalado que el Ayuntamiento de Santander "no ha hecho las cosas bien" porque "no pidió los permisos que tenía que haber pedir" ni hizo "los informes que tenía que haber hecho", la consejera le ha pedido que "tampoco se ponga la venda antes de la herida", porque "hasta que no tengamos el informe, no podremos valorar si ha habido daños o no los ha habido". "A lo mejor no ha sucedido absolutamente nada de nada", ha dicho.

Además, ha replicado a Gutiérrez que "el patrimonio le importa bastante poco" y que lo que quería era "meterse con el Ayuntamiento de Santander".

"No será la primera ni la última vez que un ayuntamiento, un particular, una empresa, o quien sea, no solicita la preceptiva autorización por las razones que sean. Puede que sea hasta porque la persona responsable no lo sabía o no se ha dado cuenta", ha defendido.

Por otro lado, Fernández también ha respondido en la sesión plenaria, en este caso como consejera de Turismo, a otras preguntas de los socialistas acerca de la clausura del Año Jubilar, celebrada este mes y que para el PSOE "no ha estado a la altura".

Al respecto, la diputada Eva Salmón ha señalado que, tras haber contado con espectáculos "estelares" a lo largo del Año Jubilar--que comenzó cuando aún gobernaba el anterior bipartito PRC-PSOE y se clausuró ya con el Ejecutivo del PP--, ha echado de menos una culminación "más impactante" para el cierre de la Puerta del Perdón.

En su respuesta, la consejera ha recordado los datos de visitantes al Monasterio de Santo Toribio, que han sido unos 315.000; y de peregrinos que han sellado sus credenciales en el Camino Lebaniego, 16.319, a los que se suma una estimación de un 15% más para tener en cuenta a los que hacen el recorrido pero no las sellan, lo que daría en torno a 18.780.

Esto demostraría que el Camino Lebaniego "continúa en alza", ya que las cifras superan las de años anteriores, como ha manifestado Fernández, quien también ha señalado que las obras del Desfiladero de La Hermida "han sido un gran contratiempo" a la hora de atraer visitantes.

No obstante, ha reiterado que apuesta por "un cambio de modelo" en torno al Año Jubilar, dándole una dedicación y un tratamiento "diferenciados" a otros lugares turísticos y cocn iniciativas más allá de eventos deportivos o conciertos multitudinarios que podría haber "en cualquier lugar del mundo" y "no son un elemento diferenciador, como sí lo son las cuevas prehistóricas o el Lignum Crucis" que posee Cantabria.

"Eso lo hace único en el mundo. Cuando uno tiene una joya, no la mete en el cajón con el resto de la bisutería, le da un tratamiento especial. Y, desde luego, todo lo que se haga en Liébana tiene que tener en cuenta estos condicionantes si queremos posicionarlo como un referente mundial", ha sostenido.

Al hilo, y dado que la diputada socialista se ha referido al concierto de Muse celebrado en julio en Santander dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego como una de las citas "estelares" que organizó el anterior Gobierno, la consejera ha opinado que, "por muy espectacular que fuera", "no tiene absolutamente nada que ver con el Año Jubilar" y que "a Llébana, desde luego, no le deja absolutamente nada".

FONDOS DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA Por otro lado, la consejera de Turismo también ha avanzado en el Pleno que "probablemente esta semana, o a más tardar la que viene", se llevará a Consejo de Gobierno la aprobación del pago de las cuantías asignadas a varios ayuntamientos para sus Planes de Sostenibilidad Turística, y a continuación se procederá a transferir todos los fondos a esos municipios.

Fernández ha respondido así a una interpelación del PRC para conocer cuándo está previsto pagar la cuantía pendiente para esos planes a los ayuntamientos de Medio Cudeyo, Santillana del Mar, de Valderedible y la comarca de Campo-Los Valles, que asciende a unos 13,5 millones de euros, pues el Estado ya transfirió los fondos a Cantabria en agosto del año pasado.

La consejera ha explicado que "hubo algún problemilla" y "discrepancias con algún plan" que han retrasado la transferencia pero que ya está "en vías de resolución. Además, ha aclarado que "no ha sido de modo alguno por una negligencia de la Consejería, ni porque no hayamos tenido intención de transferir los fondos ni quedarnos con ellos. No los estamos reteniendo".

El diputado regionalista Javier López Marcano --que fue consejero de Turismo la pasada legislatura-- ha lamentado que desde agosto ha pasado "muchísimo tiempo para tener ese dinero en caja y para resolver ese problemilla", pues es un asunto que "perturba" a los alcaldes afectados ya que antes del 31 de diciembre tienen que justificar haber ejecutado el 15% de los planes, si bien la consejera ha asegurado que aunque se ha tardado "varios meses, no se ha podido hacer de otra forma".