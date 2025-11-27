Archivo - Cultura lleva en diciembre el programa 'Origen' a siete centros sociales de mayores - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Se celebrará una actuación de un grupo de danzas, un cantautor o banda de música SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura inicia en diciembre una nueva edición del programa de difusión del patrimonio cultural inmaterial de Cantabria, 'Origen', que recorrerá siete centros sociales de mayores.

Desde el 1 al 18, cada uno de estos espacios contará con una actuación de un grupo de danzas, un cantautor o banda de música, ha informado este jueves el Gobierno.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas "que llevan a los usuarios de estos centros músicas y bailes que les recuerdan su juventud", les ayudan "a pasar una velada agradable además de romper con la monotonía".

Además, este programa artístico es también un "homenaje a nuestros mayores, que durante mucho tiempo han sido custodios de un legado cultural excepcional que han sabido mantener y difundir entre los más jóvenes", ha añadido.

De este modo, 'Origen' se desplazará a los siete centros sociales de mayores, gestionados por el Gobierno de Cantabria para llevar a cabo una programación de danzas (Grupo de Danzas San Sebastián de Reinosa, Grupo de Danzas San Blas de la Montaña, Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves y Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco), cantautores (Marcos Bárcena) y bandas (Ramón Bueno Dúo y Grupo Egunna).

Dichos centros se encuentran en Astillero, Camargo, Reinosa, Santander, Suances y Torrelavega, y se trata de actividades abiertas hasta completar aforo, en horario de tarde, de lunes a viernes.

Por otro lado, la quinta edición de este programa que se ha desarrollado durante el pasado verano y principios de otoño ha estado presente en 11 municipios de todas las comarcas de la región.

Para la organización de dichas actuaciones, se ha contado con la estrecha colaboración de ayuntamientos y asociaciones de vecinos de Guriezo, Tudanca, Unquera (Val de San Vicente), Ramales de la Victoria, Borleña (Corvera de Toranzo), Potes, Santillana del Mar, Reinosa, La Cavada (Riotuerto), Sobrepeña (Valderredible) y San Mateo de Buelna (Los Corrales de Buelna).

El consejero ha agradecido la "entusiasta respuesta de agrupaciones y artistas, así como de público, tanto este año como en años anteriores, ya que se han ofrecido más de 325 actuaciones de música, danza, coros y narración oral, consiguiendo llegar a más de 50.000 personas".