Cultura ofrece ayudas a productores de miel y arándanos para prevenir ataques del oso y luchar contra la avispa asiática

Colmenares. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Fundación Camino Lebaniego, ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), una convocatoria de ayudas económicas dirigidas a apicultores y productores de arándanos de Cantabria, en el marco del proyecto Steps for LIFE, para prevenir los ataques del oso y luchar contra la avispa asiática.

El consejero, Martínez Abad, ha señalado que el objetivo de estas ayudas es reforzar la coexistencia sostenible entre la actividad agroganadera y la fauna salvaje, así como apoyar la lucha contra especies invasoras.

Las subvenciones, con un máximo de 3.000 euros por beneficiario, tienen como finalidad apoyar financieramente a los productores de miel y arándanos que desarrollen su actividad en el territorio de actuación del proyecto (San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Potes, Camaleño, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Tresviso y Vega de Liébana).

Están destinadas a la puesta en marcha de medidas para prevenir ataques de oso pardo a las colmenas, mediante la implementación de infraestructuras de protección; y controlar y erradicar la vespa velutina, especie exótica invasora que afecta gravemente a la actividad apícola, mediante la colocación de trampas y la eliminación de nidos.

Estas actuaciones pretenden reducir las pérdidas económicas en la apicultura local y favorecer una convivencia "equilibrada" entre el oso pardo y la actividad humana en las zonas rurales de Cantabria.

De esta forma, los apicultores y productores de arándanos podrán solicitar financiación para la adquisición e instalación de pastores eléctricos y accesorios (varillas, hilo, aisladores), la colocación de malla antihierbas bajo los cercados eléctricos para evitar su mal funcionamiento, la compra e instalación de trampas para la captura de reinas de vespa velutina, y otros gastos directamente vinculados a la protección de las colmenas frente al oso y la avispa asiática.

Serán subvencionables los gastos realizados y pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y deberán ajustarse a precios de mercado. El IVA no será financiable salvo que se acredite su no recuperación.

El plazo para solicitar las ayudas será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC, este 28 de noviembre.

Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en las oficinas de la Fundación Camino Lebaniego, en el PCTCAN, o telemáticamente a través de su sede electrónica (sedecaminolebaniego.absiscloud.com).