Cultura organiza este fin de semana un taller sobre pócimas y ungüentos en el MUPAC

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dentro de su actividad de difusión del patrimonio, ha organizado para este fin de semana en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) un taller sobre pócimas y ungüentos para niños y jóvenes de 8 a 16 años dedicado a la medicina y la cosmética ancestral.

En este taller los participantes aprenderán cómo las antiguas culturas utilizaban hierbas, flores y minerales para elaborar remedios y productos naturales, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Se experimentará con ingredientes auténticos y técnicas tradicionales para crear pócimas y ungüentos, siguiendo recetas inspiradas en la sabiduría de nuestros antepasados, y, al finalizar, los niños se llevarán sus creaciones a casa junto con un pequeño recetario personalizado listo para compartir o usar.

Según ha destacado, se trata de "una oportunidad para sumergirse en la magia de la naturaleza y aprender sobre sus propiedades y aplicaciones en la vida cotidiana de épocas pasadas".

El taller se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas, con aforo limitado, que requiere reserva previa en el teléfono 942 209 922.