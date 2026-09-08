Cultura organiza un taller en el MUPAC sobre trabajos con cuero en la antigua Roma - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha convocado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, un nuevo taller de recreación histórica para niños de 8 a 16 años centrado en el trabajo del cuero. La actividad se llevará a cabo el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

En la antigua Roma, las tabernae sutrinae eran talleres donde artesanos especializados fabricaban calzado y objetos de cuero para la vida diaria. Y en este taller los participantes elaborarán una carbatina romana en formato llavero, inspirada en las sandalias utilizadas en el mundo romano.

A través del trabajo directo con cuero y técnicas tradicionales, los participantes conocerán el oficio del zapatero, los materiales empleados y la importancia del calzado en la sociedad romana, viviendo la historia desde la experimentación práctica.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde este martes 8, en horario de apertura del museo. La actividad es totalmente gratuita.