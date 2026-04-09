Cultura presenta la primera grabación mundial de los himnos atribuidos a Beato de Liébana

Eduardo Paniagua, especialista en el repertorio de la España Medieval, y autor de la música de los himnos del Beato - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura presentará este viernes 10 de abril, a las 18.00 horas en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, la primera grabación mundial de himnos atribuidos a Beato de Liébana, un proyecto apoyado por la Fundación Camino Lebaniego que profundiza en la recuperación y difusión del patrimonio musical vinculado a la tradición lebaniega.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Beato, música para un camino iluminado', desarrollado por la gestora cultural y creadora cántabra Raquel Martín con música de Eduardo Paniagua, especialista en el repertorio de la España Medieval.

La propuesta propone una aproximación contemporánea al legado de Beato a través de la investigación, la creación musical y la divulgación, ha informado el Gobierno.

El acto, con entrada libre hasta completar aforo, contará con la participación de Raquel Martín y de Pilar G. Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego, desde donde se impulsa esta iniciativa. Durante la presentación se darán a conocer las claves del proyecto, su proceso de desarrollo y el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, además de incluir la lectura de los textos de los himnos.

La grabación, que toma la forma de libro musical de edición limitada adquirida íntegramente por la Fundación Camino Lebaniego, constituye un hito en el ámbito de la musicología al abordar, por primera vez, la reconstrucción sonora de los tres himnos latinos atribuidos a Beato de Liébana, entre ellos 'O Dei Verbum Patris', así como cantos mozárabes vinculados al monasterio de Santo Toribio de Liébana entre los siglos VIII y IX, ha destacado el Ejecutivo.

Estos cantos constituyen una obra fundamental y poco conocida del medievo europeo, clave para comprender la relevancia histórica de este territorio y de las peregrinaciones medievales en el norte peninsular.

La grabación, de carácter inédito, aspira a convertirse en un documento de referencia tanto para investigadores como para el público general, combinando valor científico y vocación divulgativa.

El proyecto se apoya en un riguroso proceso de arqueología musical que ha permitido reconstruir un universo sonoro medieval mediante el uso de instrumentos históricos y la interpretación de las piezas con sus textos originales íntegros, siguiendo criterios musicológicos historicistas.

El trabajo previo -ensayos, pruebas de tesituras y adaptación a tempos y ritmos de la época- ha sido desarrollado por la agrupación Música Antigua, dirigida por Paniagua, con producción de Raquel Martín.

Desde la Fundación Camino Lebaniego se subraya el valor estratégico de este tipo de proyectos, que contribuyen a preservar el patrimonio religioso y cultural de Liébana y a reforzar su proyección como espacio de conexión entre cultura, espiritualidad y territorio.