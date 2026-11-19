Archivo - Puesto de vendedor de la ONCE.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en el municipio cántabro de Santoña un cupón premiado con 35.000 euros, correspondiente al sorteo del miércoles 18 de noviembre.

La vendedora de la ONCE Inmaculada Palacio es quien ha llevado la suerte a Cantabria con estos 35.000 euros, que ha repartido en su punto de venta situado en Santoña.

Inmaculada Palacio Abascal es vendedora de la ONCE en Cantabria desde hace tres años y, con este cupón, es el segundo premio importante que da.

El motivo del cupón ha sido el de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Barinas, en conmemoración del 141 aniversario de su traslado.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.