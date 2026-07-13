Un Curso de Verano de la UC trata de enseñar el medio marino para iniciarse en el surf - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Iniciación a la práctica del surf y su cultura' trata de enseñar a los participantes el medio marino para iniciarse en el surf.

En un comunicado, la UC ha explicado que este programa, que se desarrollará hasta el viernes en Laredo, mezcla sesiones de surf con clases dedicadas a conocer el medio marino, la cultura de este deporte y las claves para practicarlo con seguridad y respeto.

"Lo más fácil del surf es ponerse de pie encima de la tabla y lo más complicado es entender el mar", ha señalado el responsable de la Escuela de Surf Mobile y director del curso, José Ruiz de Salazar Echevarría.

En este sentido, ha explicado que las sesiones prácticas se complementarán con clases teóricas sobre preparación física, prevención de lesiones, fabricación de tablas, análisis en vídeo, inglés aplicado al surf y el desarrollo de las piscinas de olas.

El curso está abierto tanto a personas que nunca han practicado surf como a quienes ya cuentan con un nivel básico.